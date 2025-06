Ante plan de viviendas invadidas, dice Sheinbaum que no se afectará propiedad privada

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el plan del Infonavit para regularizar viviendas invadidas en México no va contra la propiedad privada y no se despojará de sus viviendas a dueños legítimos.

En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum se refirió a lo expuesto el lunes por Octavio Romero, director del Infonavit, quien detalló que hay un plan para que personas que invaden viviendas deshabitadas, puedan adquirirlas en un esquema de cinco años.

La Presidenta dijo que en el País hay 800 mil casas edificadas y la mayoría no están habitadas, por lo que se están explorando diversas opciones para ellas.

“Primero, la propiedad privada está resguardada, eso es por Constitución y nosotros la vamos a resguardar, no se trata de quitarle una vivienda quien le pertenece, eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso para que no haya estas malas interpretaciones que se hicieron por parte de algunas personas que escriben en los medios, comentócratas”, reprochó.

Dijo que la problemática con las viviendas se gestó en administraciones pasadas, cuando Infonavit impulsó desarrollos alejados de centros de población.

Junto con ello, dijo, hubo casos de fraude como ventas múltiples de una misma propiedad y viviendas que no se habitaron.

“Entonces, primero, pues tiene que resolverse el problema de si alguien tiene alguna deuda con el Infonavit para que no la siga pagando, y resolver el problema, pues de lo que pagó y que no habitó en ese sentido, es decir, no hacer, ningún, no continuar con ningún fraude o con alguna afectación a las y los trabajadores.

”Pero el asunto es qué hacemos con esas viviendas, que muchas de ellas hoy están abandonadas, la gran mayoría, y otras están ocupadas por alguien que no pagó por su vivienda, entonces están viendo opciones, porque lo que sería absurdo es que se mantuvieran abandonadas esas viviendas o en condición de irregularidad”, señaló.

”Entonces, cumpliendo la ley, cumpliéndole a los trabajadores, que no hubiera ningún fraude de por medio, ni nada que tuviera que ver con una afectación a una propiedad privada o un trabajador, pues están viendo las opciones para que esas viviendas no queden en el abandono”, dijo.

Al cuestionarle que Romero planteó que quienes ocuparon casas deshabitadas tendrían un beneficio para adquirirlas, dijo que se está haciendo un censo para verificar todas las casas en esa situación.

“Sí, primero tendría que verse, por eso se está haciendo un censo, el tipo de vivienda, si le pertenece a alguien, si alguien, por ejemplo alguien sigue pagando por esa vivienda, si no está pagando por esa vivienda, una vez que se tenga claro, son cerca de 800 mil viviendas imagínense, o sea, es algo impresionante”.