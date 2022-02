Brad Pitt nuevamente se enfrenta a Angelina Jolie

En una demanda presentada en el Tribunal Superior de Los Ángeles, el actor alega que él y Jolie tenían un acuerdo por el que ninguno de los dos vendería su parte de la propiedad o su viñedo sin la aprobación expresa de la otra parte, según Page Six . Según los documentos judiciales, “Jolie consumó la supuesta venta sin el conocimiento de Pitt, negando a éste el derecho de consentimiento que le correspondía y el derecho de preferencia que su entidad comercial le debía. Vendió su participación con el conocimiento y la intención de que Shefler y sus afiliados intentaran controlar el negocio al que Pitt se había dedicado y socavar la inversión de Pitt en Miraval”.

Poco más de cuatro meses después de que Angelina Jolie vendiera su 50% de Château Miraval, la finca y marca de vino de la que era copropietaria con Brad Pitt , su ex marido la acusa de haber cedido ilegalmente esa participación al empresario ruso Yuri Shefler .

Los documentos legales, presentados en Los Ángeles el jueves, dicen que Pitt ayudó a garantizar la rentabilidad del viñedo, que era “uno de los productores de vino rosado más reconocidos del mundo”.

En la demanda de Pitt afirma que “Jolie busca recuperar beneficios inesperados no ganados para ella mientras inflige un daño a Pitt”. Hace tiempo que Jolie dejó de contribuir a Miraval, mientras que Pitt invertía dinero en el negocio del vino. Jolie pretende apoderarse de unos beneficios que no ha obtenido y de los rendimientos de una inversión que no realizó. Los documentos también señalan que “la venta priva a Pitt de su derecho a disfrutar de su casa privada y a supervisar el negocio que desarrolló desde cero”, como reseña Vanity Fair.