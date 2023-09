Breves de espectáculos: ¡Lady Gaga estrena canción!, Niurka revictimiza a Machado, Pamela Anderson irreconocible

Lady Gaga estrena canción junto con The Rolling Stones y Stevie Wonder

Los legendarios The Rolling Stones han anunciado su colaboración con Lady Gaga y Stevie Wonder en el sencillo ‘Sweet Sounds of Heaven’, parte de su próximo álbum ‘Hackney Diamonds’, el primero en 18 años tras el fallecimiento de Charlie Watts en 2021. Este tema, el segundo del álbum después de ‘Angry’, viene acompañado de un video musical con la actuación de Sydney Sweeney de ‘Euphoria’. El álbum, que también cuenta con colaboraciones de Paul McCartney y Elton John, se lanzará el 20 de octubre e incluirá canciones grabadas con Charlie Watts antes de su partida. Además, marca el regreso del bajista original de la banda, Bill Wyman. Niurka Marcos desata polémica al opinar sobre Alicia Machado y José Manuel Figueroa: ¿Fue merecida la agresión?

En un polémico pronunciamiento, Niurka Marcos arremete contra Alicia Machado, quien previamente había denunciado agresión por parte de José Manuel Figueroa. Niurka califica a Machado como “convenenciera” y sugiere que los presuntos golpes que recibió eran merecidos, generando indignación en redes sociales y en la opinión pública. José Manuel Figueroa ha negado las acusaciones previamente. Esta controversia vuelve a poner en el centro de atención un episodio que involucra a figuras reconocidas del espectáculo. Pamela Anderson Impacta en París: Belleza Natural y Emotivo Tributo en la Semana de la Moda Pamela Anderson sorprende en la Semana de la Moda de París sin maquillaje. La ex “bomba sexy” opta por una belleza natural a sus 56 años, en honor a su maquilladora fallecida por cáncer de mama. Su look cara lavada demuestra que menos es más para un estilo elegante. Durante el desfile de The Row, Anderson viste un traje masculino oscuro, rindiendo homenaje a su amiga y maquilladora.

