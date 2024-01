BREVES: Hoy, chismes de Ferka, Lupillo Rivera y Alana Lliteras

Ferka Quiroz ha utilizado su cuenta en X para responder a la salida de su ex pareja Christian Estrada del reality de Telemundo “La casa de los famosos 4”, así como a los comentarios de sus seguidores.

“JajjJa amo a todos con el reporte joaquinn”, escribió Ferka en X después de que sus seguidores le informaron sobre la eliminación de Christian Estrada. La reacción de Ferka en esta red social desencadenó una serie de comentarios por parte de sus seguidores.

Los fans del programa criticaron las declaraciones de Christian Estrada durante los días que estuvo en el famoso reality show, especialmente en relación con su negativa a hacerse cargo de la manutención de Leonel, el hijo que tiene en común con Ferka.

Algunos fanáticos del reality sugieren que Estrada fue eliminado para que pudiera asumir sus responsabilidades como padre, mientras que otros creen que las muestras de emotividad de Estrada no tuvieron ningún impacto.

Christian Estrada ha afirmado que no pagará hasta 70 mil pesos para facilitar que la madre de su hijo pueda permitir que este se reúna con él, argumentando que considera injusto dicho requerimiento.

“No se vale que me hagan eso...que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil o 70 mil pesos para ver a mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo por qué...”, dijo Estrada mientras estuvo en la casa.