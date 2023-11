Brilla Luis Miguel en Monterrey; arranca conciertos en México

Al aire libre, con el cielo nublado y una ligera llovizna, los 16 grados centígrados que anoche se registraron en tierras regias fueron borrados por el calor de “El Sol”, Luis Miguel, quien arrancó aquí su gira por México.

Miles de asistentes acudieron el llamado del cantante de 53 años, quien tiene programados tres shows sold outs con su Luis Miguel Tour 2023 en el Estadio de Borregos y que, según organizadores, agotó una taquilla de ¡40 mil boletos!

Con el público impaciente por ver el brillo de Micky, a las 21:30 horas un video con imágenes que dan cuenta de sus diferentes etapas en la música, anunció el génesis del espectáculo.

Radiante, con una amplia sonrisa y desde el centro del escenario apareció gallardo el artista más escuchado en la historia de Spotify a nivel global y que se posicionó en el lugar 13 en el Top Artistas México y se ha mantenido por 108 semanas seguidas en este ranking.

A sus 10 músicos y tres coristas se unió una orquesta de cuerdas con 12 elementos, que enaltecieron los arreglos musicales de sus ya clásicos “Será que No Me Amas”, “Amor, Amor, Amor”, “Suave”, “Culpable o No”, “Te Necesito” y “Hasta que me Olvides”.

En gradas, la zona VIP, en cancha media y hasta atrás, en todos los rincones del lugar la audiencia gozó de su encuentro con la estrella mexicana, a quien no veían en vivo desde hace 5 años.

Mientras Luis Miguel, que según Spotify registra más de 16 millones de oyentes mensuales, cantaba “Por Debajo de la Mesa”, Christian, un joven de cancha, sorprendió a su novia Ivone, con el anillo de compromiso.

La pareja decidió formalizar su relación después de dos años y entre lágrimas se dieron el “sí quiero” mutuamente.

Para abarcar un extenso repertorio, el cantante recurrió a varios medleys en los que incluyó “No Sé Tú”, “Como Yo Te Amé”, “Solamente una Vez”, “Todo y Nada”, “Somos Novios” y “Nosotros”.

En su Luis Miguel Tour 2023 recordó a Michael Jackson y Frank Sinatra, de quienes proyectaron imágenes en las pantallas cuando cantó “Sonríe” y “Fly With Me”.

Como es costumbre en él, no interactuó con el público, apenas soltó frases como: “¿Cómo dice Monterrey?” o “Vamos Monterrey”.

Aunque sí se puso juguetón con el dron que tomó con su mano mientras interpretaba “Cuestión de Piel”.

Tras una hora de baladas, la aparición del Mariachi Vergas de Tecalitlán puso folclóricos a los miles de espectadores que cantaron bajo la llovizna, “La Fiesta del Mariachi”, “La Bikina” y “La Media Vuelta”.

En esta noche junto a Luismi, los adultos fueron mayoría, por eso nadie se quedó callado con los hits “No Me Puedes Dejar Así”, “Palabra de Honor” y la emblemática “La Incondicional”.

Para la recta final y cuando la llovizna arreció, Luis Miguel regaló más de sus éxitos en un medley que puso a todos eufóricos y en un ambiente festivo con “Ahora Te Puedes Marchar”, “La Chica del Bikini Azul”, “Isabel” y “Cuando Calienta el Sol”.

Y así, después de una hora y 38 minutos, “El Sol” guardó su brillo, pero esta noche y mañana volverá al mismo recinto para deleitar a sus fieles fans.