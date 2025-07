¿Por qué Florinda Meza no tuvo hijos con ‘Chespirito’? (video)

LA VASECTOMÍA DE CHESPIRITO: UNA DECISIÓN IRREVERSIBLE

En un video compartido en sus redes sociales, Florinda explicó que su deseo de ser madre nunca se cumplió porque Roberto ya se había sometido a una vasectomía antes de iniciar su relación.

“El destino es muy cruel con los enamorados (...). Él, Roberto, ya estaba casado y con seis hijos. Y, ¡oh tragedia!, se había hecho la vasectomía (...) yo decidí sacrificar mi maternidad por estar con el amor de mi vida”, reveló Meza.

Este sacrificio marcó profundamente su vida, ya que Florinda había soñado con formar una familia con el comediante. Sin embargo, eligió quedarse a su lado, incluso si eso significaba renunciar a ser madre.

TEMORES Y CULPA: LAS RAZONES EMOCIONALES DE GÓMEZ BOLAÑOS

En una entrevista con Despierta América, Florinda reveló que, más allá de la vasectomía, Roberto no deseaba tener más hijos por temor a amar más al hijo de su “gran amor” que a los seis que ya tenía.

“Él decía: ‘yo adoro a mis hijos, pero tener un hijo de mi gran amor... no quiero correr el riesgo de amarlo más que a mis propios hijos, porque lo sabría, y el sentimiento de culpa no me dejaría vivir’”, recordó Florinda.

Además, Gómez Bolaños temía que un hijo con Florinda fuera visto como un “bastardo” por el resto de su familia, y no quería exponerlo a un posible rechazo o conflicto con sus medios hermanos.

“No soportaría que lo lastimaran o lo vieran como el hijo fuera de lugar. Le dije: no, no lo voy a hacer”, concluyó Meza.

LA POLÉMICA EN REDES: AMOR, ENVIDIA Y PATRIMONIO

Estas revelaciones generaron diversas reacciones en redes sociales. Muchos internautas interpretaron los dichos de Florinda como una prueba de que Chespirito nunca quiso tener un hijo con ella por decisión personal o estratégica.

“En pocas palabras, no quiso tener un hijo con ella”,“¡No contaban con su astucia! Estaba cuidando el patrimonio de sus hijos”,“Florinda solo demuestra cuánta envidia le tenía a la exesposa”,“Qué inteligente jugada la de don Roberto”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Cabe recordar que en una entrevista pasada, Meza se refirió de forma negativa a los hijos de Chespirito y a su exesposa, lo que ha alimentado la percepción de una relación tensa entre ambas partes.

DATOS CURIOSOS SOBRE SU RELACIÓN

Roberto Gómez Bolaños tuvo seis hijos con su primera esposa, Graciela Fernández, con quien estuvo casado por más de 20 años.

Aunque Florinda Meza y Chespirito se conocieron desde los años 70, no se casaron sino hasta 2004, luego de casi tres décadas de relación.

Florinda ha declarado en varias ocasiones que nunca quiso separarlo de sus hijos, a pesar de que convivía poco con ellos.

Gómez Bolaños escribió numerosos poemas de amor dedicados a Florinda, muchos de los cuales siguen siendo recordados por sus fans.

ENTRE EL AMOR Y LA RENUNCIA

La historia de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños no solo estuvo marcada por el amor, sino también por las renuncias y decisiones difíciles. La maternidad fue uno de los grandes sacrificios que Meza asumió por amor, una elección que hoy sigue despertando sentimientos encontrados.

Más allá de las especulaciones, su historia sigue siendo parte del legado emocional de quienes crecieron con los personajes de El Chavo del 8, y demuestra que incluso los grandes amores no siempre tienen un final convencional.