Bruce Willis ya no puede leer ni escribir, habría perdido habilidades comunicativas

Desde hace un tiempo, la salud de Bruce Willis ha estado en el ojo del huracán luego de que al actor fuera diagnosticado con demencia frontotemporal, padecimiento que poco a poco ha afectado sus habilidades cognitivas y lo ha alejado del mundo del cine.

Y aunque su familia siempre se ha mantenido a su lado, incluso su exesposa Demi Moore le ha mostrado su apoyo, el deterioro del famoso se ha incrementado, pues recientemente se reveló que ya habría perdido sus habilidades cognitivas.

La enfermedad ha llevado al actor y a su familia a experimentar fuertes cambios en sus vidas, pues la demencia frontotemporal, ha progresado de manera irreversible en los últimos meses.

Y es que el protagonista de “Duro de Matar”, ya ha perdido incluso la capacidad de comunicarse, y de acuerdo con Glenn Gordon Caron, quien es el productor de la exitosa serie “Luz de luna” en la que Bruce Willis participó, ha hablado sobre cómo la enfermedad ha afectado las habilidades comunicativas y cognitivas del actor, pues ya no puede leer, hablar ni escribir.

“Me he esforzado mucho por permanecer en su vida. Es una persona extraordinaria. Lo que hace que (su enfermedad) sea tan alucinante es que si alguna vez has pasado tiempo con Bruce Willis, no hay nadie que tenga más alegría de vivir que él. Amaba la vida y simplemente adoraba despertarse cada mañana y aprovechar la vida al máximo (...) pero la alegría de vivir se ha ido”, expresó el productor.

El primer diagnóstico que Bruce recibió fue el de afasia, un trastorno del lenguaje que dificulta la comunicación, aproximadamente un año y medio atrás.

Sin embargo, con el tiempo, su condición ha empeorado, evolucionando hacia la demencia frontotemporal.

