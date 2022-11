Sabiendo que Steven Spielberg le dedicó especialmente a sus padres, la nueva producción de cine ‘The Fabelmans’, vale la pena saber que la historia tiene mucho que ver con el mismísimo Steven Spielberg. Y nadie mejor que él para descifrar juntos la realidad detrás de la ficción de Hollywood, después de haber recibido el Premio People Choice, en el estreno mundial del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF, para los conocidos, como Spielberg). ¿Es verdad que con ‘The Fabeilmas’, en Toronto, fue la primera vez que compitió con una de sus películas en un Festival internacional de Cine? Es verdad. Después de haber filmado 34 producciones de cine, es la primera vez que una de mis películas participó en un festival de cine legítimamente, como parte de la competencia. Otras veces, con E.T o Indiana Jones debutamos en el Festival de Cannes pero como proyecciones, por fuera de la competencia.

¿Y qué tan distinta resultó la experiencia del premio People Choice donde los verdaderos jueces fueron los espectadores del festival TIFF? No suelo ver mis películas con público. Me acuerdo que hija me recomendó que respirara profundo durante cuatro segundos y lo dejara salir 8 segundos... Es lo que hice, varias veces. ¿Y es cierto que ‘The Fabelmans’ en cierta forma cuenta la historia de Steven Spielberg? No quiero contar demasiado pero es cierto que la historia trata sobre 75 años de mi experiencia de vida. Es lo único que voy a decir (Risas). ¿Pero cómo fue que decidió contar su historia? ¿Piensa retirarse del cine? No, no, no, no es porque piense retirarme. Te prometo que no es mi despedida del cine. Pero es algo que venía pensando desde hace tiempo, desde que había filmado Lincoln. Y terminó siendo como una terapia. ¿Cuándo se decidió? Durante la pandemia, cuando todos tuvimos en las manos tanto tiempo libre y... tantos miedos. No creo que nadie pudo haber sabido lo que iba a pasar con nuestras vidas en Marzo o Abril del 2020. Y en ese entonces, yo también era parte de la población más vulnerable, con más de 70 años. Mis hijos habían venido a casa y pasamos la cuarentena, todos juntos, bajo el mismo techo. Pero a medida que la situación fue empeorando, sentí que si quería dejar algo mío en este mundo, teía que filmar alguna historia sobre mis padres y mis hermanas. Y sentí que si lo iba a hacer, tenía que ser ahora o nunca.

¿Cuáles son las partes de la historia que le gustaría aclarar que es ficción y no es su realidad? La parte del ‘bullying’ fue solo un mínimo aspecto de mi vida. Y el antisemitismo lo viví en persona, pero nunca gobernó mi vida. Te diría que desde muy temprano yo senti que era un extraño en mi propio mundo. Y cuando sufrí el bullying en el último año de la escuela secundaria fueron solamente esas dos personas que mostramos en el cine. En la escuela no me creyeron, pero esas dos personas tampoco creo que reflejan al resto de la escuela y tampoco afectó ningún aspecto de mi vida. Pero quise mostrarlo en el cine sin que terminara siendo el tema principal. ¿Y qué parte de su vida diría que le resultó más difícil de recordar? Tuve momentos muy tristes en mi vida. Y el divorcio de mis padres fue un verdadero trauma para mí. En realidad, yo había escrito la historia mientras me hacía un té. Pero después me dejé llevar, agregando extraterrestres entre mí vida y el divorcio. Pero quise contar una historia que fuera completamente honesta con mis recuerdos. Tampoco quiero decir que todos los recuerdos sean 100% verdaderos, pero así son como yo los recuerdo. Quise mostrar lo que viví creciendo con mis hermanas, mis padres y hasta mi tío Benny.

De a poco fue creciendo el peso de la responsabilidad. No conseguí distanciarme y solo los actores saben lo difícil que fue todo, emocionalmente, para mí”.

¿Y cómo fue que eligió actores como Michelle Williams o Paul Dano para interpretar los diferentes roles de sus padres? Por lógica tenían que ser actores que yo también los sintiera auténticos, gente que me recordara a las personas que me trajeron al mundo, los que me criaron y me enseñaron los mejores valores de la vida. Mi madre me dio una tonelada de permisos para perseguir tornados metafóricos. Y hacia tiempo que yo quería trabajar con Michelle Williams, desde la primera vez que la conocí por haberla visto en ‘Blue Valentine’ y pedí conocerla sin ofrecerle ningún trabajo como actriz, sólo por querer conocer a la persona que había interpretado Blue Valentine. Es por eso que fue el primer nombre que pasó por mi mente al momento de buscar alguien que fuera mi madre en el cine. Con Paul (Dani) sentí algo parecido porque cuenta con la misma paciencia que mi padre, igual que una profunda amabilidad y la genialidad de mi padre. Fueron dos nombres que pensé desde el principio, para los dos personajes tan importantes de mi vida. ¿Y el actor Gabrielle Labelle en el rol de Sammy que representa una versión joven de Steven Spielberg? Ahí quise buscar alguien que fuera hermoso y sexy como yo (Risas). Por supuesto no fue para nada fácil (más risas), pero es porque nadie suele verse de la forma que nos ven nuestros amigos o nuestra familia. Y a medida que yo crecí, siempre tuve mis razones por las cuales estaba siempre en un rincón en vez de ser el centro de las conversaciones, por tanta timidez como inseguridades. Y quise buscar alguien que no resaltará demasiado, pero que fuera lo suficientemente convincente. Hicimos las pruebas de audición con muchos jóvenes, por zoom. Y en la escena que tuvo que leer Gabriel, él agregó también lo suyo, cierta letra que no figuraba en el guion. Y a medida que iba inventando palabras, le dio bastante autenticidad y me impresionó muchísimo. Él no lo sabía pero para cuando hicimos las dos pruebas siguientes, ya lo habíamos elegido. ¿Fue mucho más fácil filmar su historia personal en comparación con otras historias tan reales como ‘Schindler List’ o ‘El Color Púrpura’ y ‘Saving Private Ryan’? Bueno, en realidad pensé que todo iba a salir mucho más fácil de lo que terminó siendo, porque en cierta forma conozco el material y conozco todos los personajes de mi vida. Pero la experiencia terminó siendo bastante desalentadora cuando traté de recrear memorias semi autobiográficas no sólo de mi vida sino de la vida de mis tres hermanas y mis padres que ya no están más con nosotros. De a poco fue creciendo el peso de la responsabilidad. No conseguí distanciarme y solo los actores saben lo difícil que fue todo, emocionalmente, para mí.