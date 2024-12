Café Tacvba, Jenni Rivera y Brenda Lee

El último mes del 2024 inició con el festejo del aniversario 35 de la banda de rock mexicana Café Tacvba con un concierto en el estadio GNP de la CDMX el pasado jueves 5.

La agrupación liderada por el cantante Rubén Albarrán y que tan pronto como para los inicios de los años 90 ya estaba subiéndose a importantes escenarios del resto del mundo como en los Estados Unidos en los primeros Lollapalloza con solistas como Beck o bandas como Jane’s Addiction, entre otras; ocho Latin Grammy y un Grammy, entre otros reconocimientos más, hicieron bailar ahora sí que a su “Chilanga Banda” inclusive con la interpretación de temas que por ser “políticamente incorrectos” para nuestros tiempos como “La ingrata” habían sido cancelados de recientes presentaciones, eso sin contar que Alabarrán también enfrenta demandas por sustento familiar, entre otros clásicos más.

El viernes 6 fue de estreno, en su caso en vísperas del aniversario número 12 de la muerte de “la diva de la banda” Jenni River en un accidente aéreo cerca de Iturbide, Nuevo Léon, el 9 de diciembre del 2012 a los 43 años de edad, de la esperada biopic que estrenó la plataforma VIX bajo el título de “Jenni”, protagonizada por la actriz Mexico-Americana Annie González ( de las series “Vida” y “Gentefied”) y el actor texano J.R. Villarreal (“Landman”), dirigida por la cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero, luego de haber dirigido la película de terror “Bingo Hell”, del 202, protagonizada por la primera actriz Adriana Barraza, y la nueva versión de la serie “Hora Marcada” (2023), también para VIX.

Si bien la película que inicia precisamente recreando el último concierto en Monterrey, Nuevo León, la noche del fatídico accidente que terminó con su vida empieza con muchos traspiés, entre ellos actuaciones muy malas de actores secundarios como la de la actriz Gabriela Reynoso quien interpreta a Rosa Rivera, madre de Jenni, desde la actuación de la joven actriz que personifica a Jenni adolescente, Tatiana Alicia Beltrán, a la Jenni adulta que es la mencionada Annie González, apoyadas por una buena producción, son el corazón de una película biográfica respetable y atractiva para fans de la cantante.

Como punto final del espacio de hoy, y en notas más agradables, el pasado miércoles 11 quien estuvo de manteles largos fue la cantante norteamericana Brenda Lee, intérprete del clásico navideño “Rockin´Around the Christmas Tree”, entre otros más, al llegar a los 80 años de vida “con torta bajo el brazo” ya que dicho tema llegó al billón de descargas en streaming en vísperas de este festejo, hecho que la hizo retomar el trono de “Reina de la Navidad” del que la había despojado Mariah Carey con su clásico contemporáneo “All I Want for Christmas”.

Por si fuera poco, gracias a la Inteligencia Artificial y la mano del productor Aureo Baqueiro, el tema también puede escucharse en español como “Noche Buena y Navidad”. ¡Muchas Felicidades!

