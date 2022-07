Cameron Diaz sale de su retiro para protagonizar una película de Netflix con Jamie Foxx

Foxx, que además es productor ejecutivo del filme, hizo el anuncio en Twitter , al compartir el audio de una llamada telefónica con Diaz , quien parece no encontrar las palabras para decirle al mundo que regresará a la pantalla grande. “ No sé cómo hacer esto, ¿sabes? ”, expresa la actriz.

El proyecto reúne a Díaz y Foxx , quienes ya trabajaron juntos, primero, en el drama deportivo de 1999 “ Any Given Sunday ” y después en la nueva versión de “ Annie ” de 2014, que fue el último papel cinematográfico de la actriz antes de “retirarse”.

“Cameron espero que no estés enojada porque grabé esto, pero ahora no hay vuelta atrás. Tuve que llamar al GOAT (Greatest of all time, el mejor de todos los tiempos) para traer otra GOAT. @CameronDiaz y yo estamos DE VUELTA en ‘Back in Action’ - nuestra nueva película con @NetflixFilm a partir de finales de este año!!”, escribió el ganador del Oscar.

Y para ayudar a la protagonista de “Loco por Mary”, el histrión trajo a alguien que sabe un par de cosas sobre el regreso al trabajo después de una pausa: Tom Brady, quien a principios de este 2022 se retiró de la NFL, solo para regresar a los Tampa Bay Buccaneers 40 días después del anuncio.

“Estaba hablando con Jamie y me dijo que necesitabas algunos consejos sobre cómo anular la jubilación”, dice Brady. “Soy relativamente exitoso en no jubilarme”, añade el ganador de seis Super Bowls.