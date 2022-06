George Clooney regresa a las comedias románticas con una de las reinas del género: Julia Roberts

Ol Parker (“Mamma Mia!”, “Here We Go Again”) dirigió y coescribió el guion con Daniel Pipski. De hecho, fue el texto el que atrajo a Clooney a la película. “Realmente no he hecho una comedia romántica desde ‘One Fine Day’ (de 1996)”, dijo Clooney a Deadline a principios de este año.

“He hecho algunos tipos sarcásticos, ya sabes, y en esta película, Julia y yo somos malos el uno con el otro de la manera más divertida. ... Es un elenco realmente divertido, divertido en todos los sentidos”, complementó

Fue el protagonista de “O brother, where art thou?” quien ayudó a reservarle a Roberts un viaje de regreso a las comedias románticas.

“La gente a veces malinterpreta la cantidad de tiempo que ha pasado sin que haya hecho una comedia romántica como si no quisiera hacer una”, dijo Roberts recientemente a Vanity Fair sobre hacer “Ticket to Paradise” después de su descanso de 20 años en el género.