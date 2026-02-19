Camino al Oscar: Jessie Buckley, la actriz en pos de la conexión humana

Aunque la irlandesa ha comenzado a recibir atención gracias a su interpretación de Agnes Hathaway en el filme de Chloé Zhao, su trabajo creativo, basado en la intuición, la sensibilidad y la corporeidad, ha encadenado reconocimientos durante la última década. Pero Jessie Buckley (Killarney, Irlanda, 36 años) anhela algo más allá de la fama: ella va en pos de la conexión humana. “Estoy entendiendo más lo que significa ser una artista [...] No soy una marca, no me importa cuánta gente me siga. Ese no es mi trabajo. Mi trabajo es volverme más humana”, declaraba en una entrevista en ‘Fotogramas’ el pasado 22 de enero. Una infancia marcada por la música y la literatura El viaje de Buckley, desde su infancia en Irlanda hasta su discreta y ardua carrera en la industria cinematográfica, podría ser una película en sí misma. La intérprete creció siendo la mayor de cinco hermanos y en una casa dominada por la música y las historias.

Su padre, poeta y psicoterapeuta musical, regentaba un bar de un hotel victoriano, y su madre se formó como cantante de ópera en Londres antes de regresar a Killarney para trabajar como profesora de canto. Y ella, que estudió piano y arpa, reconoció en el podcast ‘One NightStand’ que la figura de Shakespeare en su infancia y adolescencia resultó fundamental en su desarrollo como actriz: “No leí todas sus obras, pero él es la razón por la que reconozco el poder de las palabras por sí solas”. La reaparición de Shakespeare Shakespeare reapareció en la carrera de Buckley de la mano de Zhao y ‘Hamnet’ cuando ella ya había consolidado una trayectoria como actriz. En televisión, encarnó a Marya Bolkonskaya en ‘Guerra y Paz’ (2016) —donde conoció al que sería su pareja durante dos años, James Norton— y a Lyudmilla Ignatenko en ‘Chernóbil’ (2019); posteriormente, debutó en el cine en 2017 con ‘Beast’ y también actuó en ‘Wild Rose’ (2018). Estas interpretaciones permitieron que directores más relevantes comenzaran a fijarse en ella: Charlie Kaufman la escogió para ‘Estoy pensando en dejarlo’ (2020) y Maggie Gyllenhaal para ‘La hija oscura’ (2021). Su papel de Leda en esta última le valió su primera nominación al Óscar como Mejor Actriz de Reparto.

Con estos personajes, Buckley comenzó a entrenar la intensidad emocional que, años más tarde, le exigiría el personaje de Agnes en ‘Hamnet’, un filme creado a partir de la novela homónima de Maggie O’Farrell donde comparte escena y protagonismo con Paul Mescal, quien interpreta a su esposo, William Shakespeare. El reconocimiento, los premios y las nominaciones por su última película han alzado a Buckley a otro nivel de reconocimiento en Hollywood. Pero su llegada a este punto no ha sido fácil. Unos años duros Después de terminar el instituto, sin tener claro qué rumbo tomar, Buckley audicionó para la londinense Guildhall School of Music and Drama. La rechazaron, pero dos semanas después fue seleccionada para el ‘reality show’ de la BBC ‘I’d Do Anything’. Quedó segunda. “En retrospectiva, es una locura. Pensé: ‘Ya puedo cantar. Puedo formar parte de esta industria de la que tanto ansiaba formar parte’. Lo recuerdo y pienso: ‘Dios mío, qué valiente eres’. No sé si tendría esa valentía ahora”, reflexionaba en una entrevista con ‘British Vogue’ del pasado 6 de enero.

El ‘reality’ no la catapultó a la fama y pasó muchos años sobreviviendo en Londres a base de actuaciones en pequeños teatros y de conciertos en salas de jazz, mientras estudiaba en la Real Academia de Arte Dramático (RADA). Pero, cuando se encontró que su medio de supervivencia era incompatible con la política del centro, su salud mental comenzó a deteriorarse y consideró abandonar sus estudios hasta que su tutor, John Beschizza, le hizo ver la situación desde otra perspectiva: “Me dijo, ‘¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué estás con ataques de pánico?’ Yo le contesté: ‘Creo que necesito marcharme porque es perjudicial, no puedo respirar’. Y él replicó: ‘Si te vas, ellos ganan”, relataba en ‘Vogue’. “A veces, solo necesitas que una persona te diga: ‘Te veo”. Se graduó en 2012. La importancia de Agnes Hathaway Buckley se adentra en sus personajes a ciegas, como si ambas fuesen dos extrañas que acaban de conocerse: “Cuando leo un guion lo que de verdad me interesa es saber y entender más a ese personaje. Al principio son extraños, perfectos y desconocidos, y me encanta realizar ese proceso de acercamiento y adentrarme en ellos”, explicaba en ‘Fotogramas’. “He interpretado a mujeres maravillosas a lo largo de mi carrera, pero solo puedo hacerlo una vez que llego a conocerlas”.