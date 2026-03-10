$!‘Voces Gastronómicas’: la docuserie de Vanguardia que explora las historias detrás de los sabores de Saltillo

‘Voces Gastronómicas’ no sólo es un nuevo proyecto editorial de Vanguardia, sino también una manera de contar historias y explorar las razones detrás de aquellos platillos que, al menos alguna vez, ya habrían desfilado o están por pasar por los paladares de la audiencia. Por ello platicamos con el equipo de producción a propósito del estreno, este miércoles 11 de marzo, de la serie de minidocumentales realizados con talento editorial de casa e inspirados en el sabor y la pasión por la gastronomía local.

¿Cómo surge esta idea? Pepe Elizalde:“Nació primero porque yo estaba trabajando en una serie web que tenía que ver con cultura, con arte y con algunos personajes artísticos de aquí de Saltillo. Algunas personas de Vanguardia vieron uno de los capítulos, les llamó la atención y me hablaron porque tenían la intención de hacer una serie web. “Después evolucionó y cambió hacia algo gastronómico. Me decían que tenían ganas de hacer una serie relacionada con la comida. Yo les comentaba que para mí era importante no sólo retratar, como en muchas series foodie, los platillos y recetas —que es importante—, sino contar las historias que hay detrás de esos platillos y de las personas que los preparan: los chefs y los dueños”, expresó el cineasta saltillense. ¿Qué encontrará la audiencia en estos episodios? Elí Vázquez: “Son 10 capítulos. No hay una línea narrativa de un tipo de restaurante o de comida; más bien son los personajes los que marcan la línea. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de gastronomía: tailandesa, italiana, mexicana. Hay tacos, carne asada... Hay restaurantes muy tradicionales, pero también muy nuevos.

“Nos dimos cuenta de que cuando analizábamos qué perfiles podían encajar en la serie, el abanico gastronómico de Saltillo es muy amplio y multicultural. La oferta de restaurantes ya es muy diversa”, explicó Elí Vázquez, fotógrafo del proyecto y coordinador de Multimedia de esta casa editorial. ¿Por qué realizar esta alianza de producción con Vanguardia? Pepe Elizalde: “Nunca he trabajado directamente en Vanguardia, pero sí he hecho algunos proyectos con ellos. Cuando me hablaron me llamó mucho la atención la relevancia que tiene el medio en Saltillo y Coahuila, y también en México. Creo que era un buen momento y un gran canal para lanzar una serie de esta magnitud”. El director del proyecto aseguró que, aunque se trata de episodios cortos, implican un importante trabajo de producción detrás de cámaras. “Son pequeños cortos, en realidad pequeños documentales de entre 5 y 7 minutos —algunos incluso de 4 minutos—, pero para mí era importante contar con el apoyo de Vanguardia”, agregó.

LOS RETOS INDIVIDUALES Al cuestionar a cada uno de los realizadores sobre los retos de participar en la miniserie, Elí y José recordaron la misión de sus áreas, enfocada en contar algo más que sólo presentar un platillo. “Creo que uno de los retos principales es que en internet, que es donde se publicará la serie, hay muchísimo contenido de comida. Entonces pensamos qué podíamos hacer para que se sintiera diferente a lo que hay afuera. Hay muchas personas que recomiendan comida y muchas fotografías de platillos, pero nosotros queríamos crear un cierto look estético para la serie y, además, que fuera algo narrativo”, dijo Elí. Por su parte, Elizalde recordó los retos logísticos.

“Algo que descubrí es que los chefs y los restauradores siempre están muy ocupados, entonces empatar tiempos no es sencillo. A veces te cancelan incluso un día antes cuando ya estás preparado. Pero entendimos que teníamos que formalizar y organizar muy bien el proyecto”, explicó. Al preguntarles si también probaron los platillos además de fotografiarlos y documentarlos, Elí Vázquez respondió con humor. “Sí, eso fue algo que también se disfruta mucho, porque en la mayoría de los restaurantes, después de fotografiar y grabar, terminábamos probando los platillos. También hay que decir que aunque frente a cámara sólo estamos nosotros, hubo muchas personas más apoyando; fuimos un equipo grande. Probamos muchos de los platillos, aunque sólo un poco, porque la dinámica de las cocinas es muy rápida”, comentó. “También queremos agradecer a todos los restauranteros que nos recibieron en sus cocinas y restaurantes, que nos dieron a probar su comida y la oportunidad de hacer este documental. Fue una muy buena exeperiencia”, añadió Elizalde.

¿Cómo definirían este proyecto desde su experiencia? Pepe Elizalde: “Llevo tiempo haciendo documentales y lo que intento en cada uno es encontrar, más allá de lo visualmente atractivo —como los platillos—, una historia interesante. Vas conociendo a los personajes y descubres cosas que no sabías, y empiezas a profundizar en ellas”. Elí Vázquez: “Lo definiría como una ventana para conocer las historias que hay detrás de los platillos y de los chefs. Cuando uno se sienta a la mesa generalmente tiene hambre y quiere comer, pero no piensa en toda la historia que hay detrás del platillo. Muchos chefs nos contaron que sus menús nacen de historias familiares, experiencias de vida, viajes, historias de amor o encuentros. Entonces, cuando comes esos platillos, también estás consumiendo historia, tradición y cultura”. “Los invitamos a que vean este proyecto, ‘Voces Gastronómicas de Saltillo’. Habrá un capítulo nuevo cada miércoles y comenzamos el 11 de marzo. No olviden seguir los canales de Vanguardia”, expresó Elizalde.

‘VERÁN EJEMPLOS DE VIDA’ Armando Castilla, director de esta casa editorial, funge como productor de la docuserie y, al igual que los realizadores, apuesta por destacar la oferta gastronómica de la ciudad. “Es una forma de hacer honor al esfuerzo de estas 10 instituciones gastronómicas de la ciudad, que fueron cuidadosamente seleccionadas para que la gente conozca el detrás de cámaras: todo lo que existe, lo que pasa y cómo nacieron estos proyectos”, expresó. Castilla reiteró que, además de mostrar platillos o recetas, la producción contará las historias que motivaron a los cocineros y empresarios a crear esos sabores.