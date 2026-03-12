Detienen a joven acusado de matar a sus sobrinos en Chiapas; Fiscalía investiga feminicidio y homicidio calificado

Autoridades del estado de Chiapas iniciaron una investigación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado tras el hallazgo sin vida de dos menores de edad dentro de una vivienda ubicada en la comunidad conocida como Ciudad Rural, en el municipio de Ángel Albino Corzo.

Las víctimas fueron identificadas como Rubí, de 13 años, y su hermano Carín, de 7 años. Ambos fueron localizados la noche del domingo 8 de marzo por vecinos del lugar.

El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que informó sobre la detención de Damián “N”, de 19 años, tío de los menores y señalado como presunto responsable de los hechos.

FISCALÍA ABRE INVESTIGACIÓN POR FEMINICIDIO Y HOMICIDIO CALIFICADO

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que la institución inició una carpeta de investigación tras el hallazgo de los cuerpos al interior de un domicilio.

“El Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que se inició la carpeta de investigación por los delitos de feminicidio y homicidio calificado, cometidos en agravio de una adolescente y un niño, respectivamente, los cuales fueron encontrados sin vida al interior de un domicilio, en el municipio de Ángel Albino Corzo”.

Las primeras diligencias ministeriales permitieron establecer la causa preliminar de la muerte de los menores.

“De acuerdo con los actos de investigación, la causa de la muerte fue traumatismo craneoencefálico secundario, y con la recolección de los indicios se permitió establecer que el presunto responsable es Damián ‘N’, tío de las víctimas, mismo que ya se encuentra detenido”.

LOS MENORES SE ENCONTRABAN BAJO EL CUIDADO DE SU TÍO MIENTRAS LOS PADRES TRABAJABAN

De acuerdo con información recabada durante las investigaciones y testimonios de familiares citados por medios locales, los padres de los menores habían salido desde la mañana del sábado hacia una comunidad conocida como La Montaña.

Por ese motivo, los niños quedaron bajo el cuidado de su tío, Damián “N”, quien tenía 19 años al momento de los hechos.

Las autoridades indicaron que el joven fue la última persona que salió de la vivienda donde posteriormente fueron encontrados los cuerpos.

VECINOS ENCUENTRAN A MENORES SIN VIDA EL 8 DE MARZO

Vecinos de la comunidad Ciudad Rural reportaron el hallazgo de los menores sin vida dentro de la vivienda durante la noche del domingo 8 de marzo.

Tras recibir el reporte, autoridades y personal ministerial acudieron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes.

La intervención de peritos permitió levantar indicios en la escena e iniciar las investigaciones para determinar las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

AUTOPSIA REVELA FALLECIMIENTO POR TRAUMATISMO CRANEOCEFÁLICO

Los estudios forenses practicados a los cuerpos determinaron que ambos menores fallecieron a consecuencia de traumatismo craneoencefálico provocado por golpes en la cabeza.

Con base en estos resultados, el Ministerio Público integró la carpeta de investigación por los delitos de feminicidio en el caso de la adolescente y homicidio calificado en el caso del menor.

PRESUNTO ASESINO INTENTÓ HUIR; ES CAPTURADO Y TRASLADADO AL MINISTERIO PÚBLICO

De acuerdo con la información oficial, el presunto responsable intentó darse a la fuga después de los hechos. Sin embargo, elementos policiales lograron localizarlo y detenerlo posteriormente.

Tras su captura, Damián “N” fue trasladado ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica y si será vinculado a proceso.

AUTORIDADES REITERAN COMPROMISO EN CASOS DE VIOLENCIA CONTRA MENORES

El fiscal estatal se pronunció sobre el caso y aseguró que la institución continuará con las investigaciones correspondientes.

“No habrá impunidad ante cualquier conducta delictiva que atente contra niñas, niños, adolescentes y mujeres; se actuará con contundencia y mano firme, para que los responsables enfrenten la justicia”, enfatizó.

Mientras continúan las diligencias ministeriales, el caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía estatal para esclarecer plenamente los hechos ocurridos en el municipio de Ángel Albino Corzo.