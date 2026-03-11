Todo listo para los Oscar: estrellas, polémicas y novedades rumbo a la gran gala

Pasaron los premios de Cannes, Toronto y Venecia; los Critics Choice, los Globo de Oro, los BAFTA británicos y los SAG Awards del Sindicato de Actores, pero sólo un premio del cine es realmente importante: el Oscar. Como la gran final de un torneo mundial, hasta los posibles perdedores nominados sienten que ya ganaron... algo. Pero sólo uno de ellos, en cada una de las categorías, podrá festejarlo. El gran día está programado para el próximo domingo 15 de marzo, en el mismo Teatro Dolby de Hollywood, donde Conan O’Brien volverá como maestro de ceremonias. Por primera vez anunciarán al ganador de una nueva categoría para Mejor Director de Casting, con lo que el total de categorías pasará de 24 a 25, aunque esta cifra aumentará nuevamente dentro de dos años, cuando también se premie la mejor escena de riesgo en la categoría Mejor Stunt, que este año —según muchos— habría ganado fácilmente Tom Cruise con el final de ‘Misión Imposible’.

DESFILE DE ESTRELLAS Entre las grandes estrellas que abrirán los famosos sobres sellados, primero confirmaron a los últimos ganadores: Adrien Brody, Mikey Madison, Zoe Saldaña y Kieran Culkin. A ellos se sumaron también Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Anne Hathaway, Javier Bardem, Priyanka Chopra Jonas, Paul Mescal, Chris Evans, Demi Moore, Will Arnett, Maya Rudolph, Kumail Nanjiani y Chase Infiniti. A la hora de presentar los números musicales más esperados, subirá al escenario la cantante coreana EJAE, quien hizo famosa la canción ‘Golden’ de ‘Las Guerreras K-pop’. Además, en su nominación como Mejor Actriz, Kate Hudson confesó que estaría encantada de cantar alguna de las canciones de Neil Diamond, como lo hizo en la película ‘Song Sung Blue’. Por supuesto, no faltará la sección ‘In Memoriam’, con el recordatorio a las estrellas del cine que fallecieron recientemente, como Richard Chamberlain, Brigitte Bardot, Claudia Cardinale, Michael Madsen, Link Anderson, Diane Ladd, Rob Reiner, Robert Duvall, Gene Hackman, Diane Keaton, Val Kilmer, Catherine O’Hara y Robert Redford. Tampoco será posible ignorar el lado político relacionado con la guerra con Irán. Cuando todavía faltaba un mes y medio para la ceremonia, en Teherán apresaron al guionista nominado por ‘It Was Just an Accident’, Mehdi Mahmoudian, por haber firmado un documento que condenaba las acciones del recientemente fallecido líder supremo iraní Ali Khamenei. No es la primera vez que sucede algo así: Mahmoudian ya había pasado siete meses en la cárcel junto al director Jafar Panahi, quien también está nominado en la categoría de Mejor Película Internacional.

POLÉMICAS Y NOMINACIONES Créase o no, el director de ‘Pecadores’, Ryan Coogler, pudo haber votado en cada una de las 16 nominaciones al Oscar de su película, pero insólitamente rechazó la oportunidad de ser miembro de la Academia cuando se lo ofrecieron hace diez años. “No soy muy bueno juzgando nada”, explicó en su momento. Los últimos votos fueron recibidos el jueves 5, con un gran cambio: cada miembro de la Academia tuvo que verificar exactamente dónde había visto cada una de las películas nominadas para poder votar. Y aunque parezca mentira, hasta ahora sólo en la categoría de Mejor Película Extranjera se exigía que vieran todas las nominadas. En el resto de las categorías solía ser una obligación “moral” que ahora se convirtió en una regla oficial. Y con un premio del cine que también exige la estricta regla de pasar por las salas de cine, en realidad la gran mayoría votó después de ver las películas en una aplicación de streaming, al puro estilo Netflix o Disney+, con la diferencia de que se trata de la aplicación oficial de la Academia, bautizada como Digital Screening Room o “sala de proyección digital”.

En esa misma aplicación todavía figuran algunas de las producciones que quedaron fuera de las nominaciones, como la canción ‘Dream As One’ de Miley Cyrus en ‘Avatar’ o el tema ‘Drive’ de Ed Sheeran en ‘F1’. Tampoco obtuvo nominación Paul Mescal, aunque su compañera Jessie Buckley es la gran favorita como Mejor Actriz y ‘Hamnet’ está nominada como Mejor Película, al igual que ‘Frankenstein’, aunque sin Guillermo del Toro en la categoría de Mejor Director. Entre las cincuenta películas que tuvieron que ver los miembros de la Academia para votar a los ganadores, tampoco pudieron ver el famoso final de ‘Wicked Por Siempre’, considerada una de las grandes perdedoras del año al no obtener ninguna nominación, ni siquiera en Mejor Canción, y sin Ariana Grande entre las candidatas. En el lado positivo, pocos se dieron cuenta de que varios actores famosos están nominados al Oscar fuera de las categorías de actuación. Brad Pitt, por ejemplo, está nominado en Mejor Película como productor de ‘F1’, junto a Jerry Bruckheimer, Lewis Hamilton y Joseph Kosinski.