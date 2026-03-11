Pensión Bienestar marzo 2026: fecha del último pago
Conoce cuándo termina el pago de Pensiones Bienestar marzo-abril 2026
Durante marzo de 2026, millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México reciben el pago correspondiente al bimestre marzo-abril. La dispersión de recursos comenzó el lunes 2 de marzo y se realiza de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente, a través del Banco del Bienestar. Este sistema busca facilitar la organización del pago y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros.
El calendario oficial establece que el último día de pago será el jueves 26 de marzo de 2026, fecha en la que recibirán su depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y y Z. Con esto concluye la dispersión nacional de recursos destinada a más de 18 millones de beneficiarios.
¿Qué apoyos se depositan en marzo 2026?
Durante este periodo se realizan pagos de varios programas sociales que forman parte de la política de apoyo económico del Gobierno de México. Cada uno tiene montos específicos dependiendo del tipo de beneficiario.
La Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, convirtiéndose en uno de los programas sociales más amplios del país. Por su parte, la Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos cada dos meses a quienes cumplen con los requisitos establecidos.
Otro apoyo relevante es Mujeres Bienestar, que proporciona 3 mil 100 pesos bimestrales a sus beneficiarias. Además, el Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras otorga un apoyo promedio de mil 650 pesos a las familias inscritas.
En conjunto, estos programas representan una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos, distribuidos en todo el país para mejorar la calidad de vida de millones de hogares.
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar marzo 2026
La dispersión de los depósitos se realiza siguiendo el orden alfabético del primer apellido. Este sistema permite que los pagos se realicen de forma organizada durante todo el mes.
El calendario quedó establecido de la siguiente manera:
A: lunes 2 de marzo
B: martes 3 de marzo
C: miércoles 4 y jueves 5
D, E, F: viernes 6
G: lunes 9 y martes 10
H, I, J, K: miércoles 11
L: jueves 12
M: viernes 13 y martes 17
N, Ñ, O: miércoles 18
P, Q: jueves 19
R: viernes 20 y lunes 23
S: martes 24
T, U, V: miércoles 25
W, X, Y, Z: jueves 26
Este calendario permite a los beneficiarios saber exactamente qué día pueden disponer de su dinero en sus tarjetas del Banco del Bienestar.
¿Cómo recibir el pago correctamente?
Los depósitos se realizan de manera directa en la tarjeta del Banco del Bienestar de cada beneficiario. Una vez que el recurso se deposita, el dinero puede retirarse en cajeros automáticos, sucursales del banco o utilizarse directamente para pagos en establecimientos.
Las autoridades recomiendan no acudir antes de la fecha asignada en el calendario y revisar el saldo en cajeros o en ventanilla para confirmar que el depósito se haya realizado correctamente.
Programas sociales que benefician a millones
Los Programas para el Bienestar forman parte de una estrategia de apoyo social destinada a mejorar las condiciones de vida de sectores vulnerables. Con estos apoyos económicos, el gobierno busca fortalecer el ingreso de adultos mayores, personas con discapacidad y familias que requieren respaldo económico.
Con el cierre de pagos el 26 de marzo de 2026, concluye la dispersión del bimestre marzo-abril, garantizando que millones de beneficiarios reciban sus recursos de manera directa y sin intermediarios. Conocer el calendario y las fechas clave permite a los derechohabientes planificar mejor el uso de su apoyo económico.