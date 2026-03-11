Pensión Bienestar marzo 2026: fecha del último pago

Durante marzo de 2026, millones de beneficiarios de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México reciben el pago correspondiente al bimestre marzo-abril. La dispersión de recursos comenzó el lunes 2 de marzo y se realiza de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido de cada derechohabiente, a través del Banco del Bienestar. Este sistema busca facilitar la organización del pago y evitar aglomeraciones en sucursales y cajeros.

El calendario oficial establece que el último día de pago será el jueves 26 de marzo de 2026, fecha en la que recibirán su depósito las personas cuyo primer apellido inicia con las letras W, X, Y y Z. Con esto concluye la dispersión nacional de recursos destinada a más de 18 millones de beneficiarios.

¿Qué apoyos se depositan en marzo 2026?

Durante este periodo se realizan pagos de varios programas sociales que forman parte de la política de apoyo económico del Gobierno de México. Cada uno tiene montos específicos dependiendo del tipo de beneficiario.

La Pensión para Personas Adultas Mayores otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, convirtiéndose en uno de los programas sociales más amplios del país. Por su parte, la Pensión para Personas con Discapacidad entrega 3 mil 300 pesos cada dos meses a quienes cumplen con los requisitos establecidos.

Otro apoyo relevante es Mujeres Bienestar, que proporciona 3 mil 100 pesos bimestrales a sus beneficiarias. Además, el Programa para Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras otorga un apoyo promedio de mil 650 pesos a las familias inscritas.

En conjunto, estos programas representan una inversión social superior a los 104 mil millones de pesos, distribuidos en todo el país para mejorar la calidad de vida de millones de hogares.