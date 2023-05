Cantar “Ella baila sola” le costará a Peso Pluma, tendrá que pagarle a Eslabón Armado

El reporte indica que de ahora en adelante, cada que Peso Pluma interprete en vivo la canción ‘Ella Baila Sola’ tendrá que pagar a Eslabón Armado como consecuencia de no darle crédito a Pedro Tovar durante su presentación con Jimmy Fallon.

Hasta el momento, ninguno de los dos artistas ha confirmado o desmentido la noticia.

Pedro Tovar, el vocalista y compositor de Eslabón Armado, se mostró decepcionado de Peso Pluma después de su presentación en The Tonight Show con Jimmy Fallon.

El cantante de corridos tumbados interpretó la famosa canción “Ella baila sola”, pero no le dio crédito al creador de la canción.

Tovar expresó su descontento a través de un live en Instagram, donde comentó que “escribes una canción con esfuerzo, con sentimiento, es tu canción, es tú rola y decides montar a alguien más porque te gusta su música, ¿y no merecer crédito por tú rola? Básicamente, es lo que es, no recibí crédito por la rola. No me agüito, la rola es cien por ciento mía, me vale madres”.

La canción “Ella baila sola” se ha convertido en un éxito en México y ha impulsado la carrera de Peso Pluma en el género de los corridos tumbados. Sin embargo, la falta de crédito al creador de la canción ha generado controversia en las redes sociales.