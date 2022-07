El músico de 74 años se encuentra “bien” después de que fue sacado de su concierto en el Pine Knob Music Theatre en Clarkston, para ser llevarlo a emergencias ayer por la noche para su observación, explicó el manager Michael Vrionis en un comunicado.

“Simplemente tomándomelo con calma”, publicó Santana en su cuenta de Facebook. “Olvidé comer y beber agua, así que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, añadió.

Por el momento, no sabe cuándo reanudaría su gira. El concierto previsto para hoy en The Pavilion at Star Lake en Burgettstown, Pensilvania, fue pospuesto.

En tanto que, Santa, nacido en México, y su banda están realizando una gira con el grupo Earth, Wind & Fire.

Así mismo, aún quedan 21 fechas, hasta finales de agosto, antes el icónico guitarrista compositor de éxitos tales como “Maria Maria”, “Oye como va” y “Black Magic Woman” y que, es miembro del Salón de la Fama del Rock & Roll, regrese a Las Vegas para su residencia en el House of Blues.