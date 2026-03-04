Causa Selena Gomez polémica tras besar los pies sucios de Benny Blanco en su podcast

/ 4 marzo 2026
    Causa Selena Gomez polémica tras besar los pies sucios de Benny Blanco en su podcast
    Vergonzoso. El momento ocurrió durante la grabación del podcast ‘Friends Keep Secrets’ y rápidamente se volvió viral. FOTO: ARCHIVO / INTERNET
Israel García
por Israel García

El gesto de la cantante hacia su esposo dividió opiniones en redes sociales y reavivó críticas sobre la imagen pública del productor musical

Antes de que Selena Gomez y Benny Blanco se confirmaran como pareja oficial, en redes sociales e incluso en la prensa estadounidense se cuestionaban la higiene y los modales del famoso productor musical. Sin embargo, eso parece no importarle a la estrella de ‘Only Murders in the Building’, ya que en plena transmisión de su podcast le besó los pies, notablemente sucios.

La acción no pasó desapercibida, ni fue vista sólo como un gesto de amor de Selena hacia su esposo, sino como un acto que, para muchos, no debió hacerse público, considerando el historial de críticas hacia la higiene del productor, quien incluso días antes soltó un gas en el mismo episodio, hecho que también se viralizó en redes sociales.

El comentado momento ocurrió en el podcast ‘Friends Keep Secrets’. Mientras conversaban sobre temas adultos, Selena notó que los pies de Benny estaban apoyados casualmente sobre la mesa; aprovechó el momento y besó el segundo dedo de uno de sus pies. Su acción dejó sorprendido a Benny, quien se sonrojó.

LO INCÓMODO

Las discusiones en torno al esposo de Gomez se deben a que, incluso en eventos de glamour como alfombras rojas y premiaciones, Blanco suele asistir con una actitud despreocupada, con looks más relajados e incluso contrastando con la preparación y el esmero de Selena.

La pareja hizo pública su relación en diciembre de 2023; un año después se comprometieron y, en septiembre de 2025, se casaron en una ceremonia realizada en Hope Ranch, en el condado de Santa Bárbara, a unos 145 kilómetros al noroeste de Los Ángeles.

@stealthelook selena gomez e benny blanco no red carpet do #goldenglobes#tiktokfashion #selenagomez #bennyblanco ♬ som original - Steal The Look

TE PUEDE INTERESAR: ¿La boda del año? Filtran posible fecha de boda entre Taylor Swift y Travis Kelce

Entre los 170 invitados estuvieron la superestrella del pop estadounidense y mejor amiga de Gomez, Taylor Swift, así como el cantautor británico Ed Sheeran, la socialité Paris Hilton y colegas de Gomez como los comediantes Steve Martin y Martin Short.

Blanco, de 37 años, participó en la producción de algunos de los mayores éxitos musicales de Gomez, incluidos los sencillos de 2015 ‘Same Old Love’ y ‘Kill Em with Kindness’. (Con información de El Universal).

