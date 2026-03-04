Causa Selena Gomez polémica tras besar los pies sucios de Benny Blanco en su podcast

Antes de que Selena Gomez y Benny Blanco se confirmaran como pareja oficial, en redes sociales e incluso en la prensa estadounidense se cuestionaban la higiene y los modales del famoso productor musical. Sin embargo, eso parece no importarle a la estrella de ‘Only Murders in the Building’, ya que en plena transmisión de su podcast le besó los pies, notablemente sucios.

La acción no pasó desapercibida, ni fue vista sólo como un gesto de amor de Selena hacia su esposo, sino como un acto que, para muchos, no debió hacerse público, considerando el historial de críticas hacia la higiene del productor, quien incluso días antes soltó un gas en el mismo episodio, hecho que también se viralizó en redes sociales.

El comentado momento ocurrió en el podcast ‘Friends Keep Secrets’. Mientras conversaban sobre temas adultos, Selena notó que los pies de Benny estaban apoyados casualmente sobre la mesa; aprovechó el momento y besó el segundo dedo de uno de sus pies. Su acción dejó sorprendido a Benny, quien se sonrojó.