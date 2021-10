¿Chris Evans y Selena Gomez son novios?... se desatan rumores y fans enloquecen

Anteriormente, Gomez había afirmado que Chris Evans era su ‘crush’ durante una aparición en el programa Watch What Happens Live with Andy Cohen.

Evans, de 40 años, es un actor muy bien conocido por todos gracias a su papel de Capitán América en el Universo Cinematográfico de Marvel, pero que también ha participado en cintas como Scott Pilgrim vs. Los Ex De La Chica De Sus Sueños (82%), El Expreso del Miedo (95%) y Entre Navajas y Secretos (100%).

Por su parte, Gomez, de 29 años, comenzó su carrera como actriz secundaria en Barnie y sus amigos, y después de 2006 se dio a conocer por su participación en los shows de Disney Channel The Suite Life of Zack and Cody y Hannah Montana.

Luego protagonizó la serie Wizards of Waverly Place, la película Another Cinderella Story (2008) y un año después formó el grupo musical Selena Gomez & the Scene, cuyo primer álbum, Kiss & Tell, fue un éxito de ventas.

La última pareja real oficial de la cantante fue el músico The Weeknd, pero su relación comenzó y terminó en 2017.