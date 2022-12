Con 14 nominaciones ‘Everything Everywhere All at Once’ lidera los Critics Choice Awards

La película realizada por estos dos directores, conocidos como “los Daniels”, esta en las categorías más importantes de estos galardones entre ellos, a mejor película, mejor director y mejor actriz, en este último está nominada su protagonista Michelle Yeoh.

El segundo filme que recibió más nominaciones es “The Fabelmans”, de Steven Spielberg, con 11 menciones; mejor película, mejor guion original, mejor director y mejor actriz, entre otras.

En tercer lugar está “Babylon” dirigida por Damien Chazelle con 10 nominaciones, mientras que la favorita de los Golden Globes, “The Banshees of Inisherin” de Martin McDonagh, tiene nueve. Ambas coinciden en las categorías a mejor película y mejor dirección.

Mientras que “Elvis” de Baz Luhrmann, y “Tár”, de Todd Field sumaron siete menciones.

Así también, en la competencia por llevar algún premio están “Glass Onion: A Knives Out Mistery”, “RRR”, “Top Gun: Maverick”, “Woman Talking” y “Avatar: The Way of Water”.

Anteriormente se habían dado a conocer las nominaciones de los Critics Choice Awards en televisión, en donde son favoritas “Abbott Elementary”, de la ABC con seis nominaciones, y “Better Call Saul”, de AMC con 5 candidaturas.