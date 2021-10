De Brandon Lee a Alec Baldwin: ¿Qué tan segura es la industria del cine?

“El Cuervo” era la película en que Brandon Lee se encontraba trabajando cuando murió. Todo sucedió en 1993, Lee estaba rodando la primera escena de la película, una en la que su personaje, Eric Draven, entraba a su departamento y recibía un disparo del líder de una pandilla, pero cuando el director gritó ‘corte’, Lee no se levantó... 12 horas después falleció de una hemorragia interna. Aunque son raros, los accidentes dentro de los sets de filmación no son imposibles, y el reciente caso de Alec Baldwin nos lo recuerda. ¿Qué salió mal? Esa es la pregunta que todos se hacen.

Otro caso similar al de Baldwin fue el de Flavio Peniche, el hermano menor de Arturo Peniche, quien en 2003, terminó envuelto en un terrible accidente, al punto de ser acusado de homicidio imprudencial. Cuando grababa una escena de acción, Flavio Peniche asesinó de un disparo a un extra de la cinta. Las balas que se habían usado en el rodaje eran reales, y él no lo sabía.

Las armas de utilería están diseñadas con el propósito expreso de parecer armas de fuego reales, pero no funcionan como tal. Sin embargo, siempre existe la posibilidad de que estos dispositivos fallen, o que la producción decida no utilizarlas. En 2019, el experto en armas Dave Brown, aseguró para la Revista American Cinematographer, que las armas de fuego reales agregaban autenticidad a los primeros planos en particular, esa verosimilitud que buscan los amantes del cine. Pero, señaló que también requieren expertos en el set para asegurarse de que se manejen adecuadamente en todo momento.