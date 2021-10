$!Día Mundial de la Animación: ¡Celebrando la creatividad coahuilense!

¿Cuál fue la última película animada que te hizo soñar? Sí, soñar... imaginar mundos que no existen con personajes fantásticos que solo pueden entablar conversaciones gracias a la magia del cine. Desde hace 18 años, cada 28 de octubre se celebra el Día Mundial de la Animación, una iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación (ASIFA), la cual este año conmemora la primera proyección pública de cine animado que tuvo lugar en el Museo Grévin de París en 1892. Y aunque ahora consideremos a la animación como una forma más de hacer cine, todos los días somos testigos de su importancia y belleza en una gran variedad de medios.

La animación se difunde en cines comerciales, con animación 3D y efectos especiales, en televisión, para publicidad, en la industria musical, en el internet, pero, y más especialmente, se desarrolla y crece como una forma de arte, a través de cortometrajes, material audiovisual y largometrajes, creado por autores independientes, artistas, estudiantes y niños de todo el mundo. La animación incluye una impresionante variedad de enfoques, técnicas y objetivos. Creando, dibujando, pintando, animando títeres y objetos, utilizando arcilla, arena, papel y computadoras, trabajando con múltiples narrativas y no narrativas, reflejando una diversidad de temas y representaciones, presentadas en una variedad de plataformas.

En febrero de 2019, 24 mexicanos ganaron un Oscar a Mejor Película Animada por la cinta de “Spider-Man Into the Spider Verse” de Sony Pictures Imageworks. Entre aquellos connacionales que fueron premiados, se encontraba Leticia Maycotte, una joven originaria de Torreón, Coahuila que a su corta edad ya se encuentra entre una selecta lista de animadores mexicanos y expertos en VFX (Visual Effects) y CFX (Character Effects) que triunfan en el extranjero.

Después de sostener el Oscar entre sus manos, Leticia continuó su carrera y dejó Vancouver, Canadá, iniciando una nueva aventura en Walt Disney Animation Studios en Burbank, California. Lo que Leticia jamás imaginó, es que su siguiente proyecto rompería récord como mejor estreno en la historia de Disney. Hablamos de “Frozen 2”, una cinta animada dirigida por Jennifer Lee y Chris Buck, quienes ya se habían encargado de la multipremiada primera parte, que recibió dos Oscar por Mejor Película Animada y Mejor Canción Original por “Let It Go” en 2014.

ALEX CARRILLO

“Uno de mis más grandes sueños desde pequeño fue llevar mi arte y a mis personajes a la pantalla grande, y he trabajado en poder hacerlo realidad”, comentó Alex Carrillo en entrevista con VANGUARDIA hace solo un par de meses. El joven de 22 años originario de Saltillo, Coahuila, se ha convertido en una celebridad de la ilustración y la animación, en 2020 lanzó un libro para colorear llamado “Faces a coloring book by Alex Carrillo”, un best seller en Amazon que rápidamente lo lanzó al estrellato.