¿’Dune’ o ‘Star Wars’? Oscar Isaac elige la ‘mejor galaxia’ de Hollywood

-¿En cierta forma competiste por triplicado en el Festival Internacional de Cine en Venecia, con tres estrenos?-

“Fue todo muy extraño en Venecia, porque tuve suerte de estrenarlo todo en línea, para poder mostrar tanto cine, una noche después de otra. Y fue muy divertido. Por supuesto, resultó algo increíble llegar a un lugar así y encontrar semejante energía, en especial porque estoy filmando otro trabajo en Budapest y pude recargar mi energía, estrenando los trabajos que tenía guardados desde hacía tanto tiempo”.

-¿‘The Card Counter’ está producida por Martin Scorsese pero el director en realidad es el guionista original de ‘Taxi Driver’, Paul Schrader?-

“Es cierto. Hace tiempo que quería trabajar con él. Después de graduarme, una de mis primeras audiciones había sido con Paul (Schrader). Era una época en que yo ya estaba en California y escuché que él estaba haciendo un casting en un pequeño teatro de un shopping de Los Angeles. Y yo conseguí aquel rol. Incluso me acuerdo que me me había enviado después un DVD con todas las otras pruebas de casting y me pareció muy extraño pero maravilloso porque pude ver quien no había conseguido el mismo trabajo que yo. Pero... nunca llegamos al cine, nunca se llegó a filmar nada. Igual seguimos en contacto. Y cuando escribió este guion, me escribió un email diciendo que yo era la primera persona que estaba llamando, si estaba interesado. Por supuesto, yo le contesté, diciendo que había estado esperando ese email por años. Fue emocionante porque hace tiempo que venía filmando delante de una pantalla verde con efectos especiales y estaba desesperado por actuar en un mundo más real (risas)”.