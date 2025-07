$!¡Orgullo de Coahuila! Celebra Eduardo Olmos nominación a los Ariel por ‘La Cocina’

Sin duda, Coahuila es semillero y cuna de talento en el entretenimiento, desde productores, guionistas, cineastas y actores. En ese panorama destaca el lagunero Eduardo Olmos, quien participó en la cinta ‘La Cocina’, la cual cuenta con 14 nominaciones a los Premios Ariel, incluyendo la del coahuilense en la categoría Mejor Coactuación Masculina. Olmos, quien consiguió el personaje tras un casting, charló con VMÁS sobre la importancia del proyecto en su carrera, así como lo que representa competir por una de las preseas más importantes del cine mexicano. “Él es, de alguna manera, el antagonista en la película. Es el gerente de ‘The Grill’”, explicó el actor coahuilense.

¿CÓMO LLEGASTE A ESTE PROYECTO? Fue muy convencional. Mi mánager me mandó el casting de la película. En ese momento no había mucha información, solo me enviaron el papel de mi personaje, que es ‘Luis Villa’, y como a la semana platiqué con el director, con Alonso, y después de hablar un poquito, encajé en su visión. Me ofrecieron el papel y fue un gran honor. A las pocas semanas ya estaba en la CDMX para grabar la película. La preparación resultó ser una sorpresa para Olmos, ya que el elenco recibió entrenamiento para recrear una cocina real. “A principios de 2022 comenzamos a ensayar, en febrero o marzo, algo que no es tan común en el cine. Alonso pidió hacer ensayos, prácticamente todo el elenco estuvo casi un mes en clases de cocina. Aprendimos a atender mesas para crear el universo del restaurante. Es poco común porque es muy caro, pero para Alonso era una prioridad y lo hicimos”, relató el artista.

¿CÓMO TE PREPARASTE PARA DAR VIDA A TU PERSONAJE? La historia ocurre en un solo día dentro de un restaurante en Nueva York. Por la mañana, el gerente se entera de que se extravió dinero, y ahí comienza la trama. El protagonista es Raúl Briones en el papel de ‘Pedro’, y a través de la cocina se explora el laberinto del restaurante: conoces al contador, al mesero, al dueño... y a uno de los personajes, yo, ‘Luis’, hijo de padres migrantes. Él creció en EE. UU., así que su experiencia es diferente. Tiene una posición de más poder; no es como el resto de los cocineros que son migrantes. Él ya nació ahí. La dinámica que tiene con sus colegas es distinta. Le toca hacer el villano, de alguna manera. Luego hace una serie de cosas... que ya verán. ¿DÓNDE SE FILMÓ LA CINTA? ‘La Cocina’, que recibió 14 nominaciones a los Premios Ariel 2025, fue grabada en su mayoría en México y sus exteriores en Nueva York, según contó el actor. “Fue filmada en los Estudios Churubusco, y algunas locaciones fueron en Nueva York. Todos los exteriores de la película fueron grabados allá, pero el restaurante se construyó en un set impresionante”, comentó.

¿CÓMO TE PREPARASTE PARA ESTE PERSONAJE? Es la primera vez que me toca ser una fuerza antagonista. Es un personaje multifacético y muy divertido de interpretar, porque tiene momentos cómicos y también un rechazo intenso hacia sí mismo. Como persona, es un personaje muy dinámico. Prepararlo implicó visitar muchas facetas de su vida. No es un villano como tal. Al conocer a Luis puedes empatizar con él. Eso es lo genial del guión: puedes ver lo bueno y lo malo al mismo tiempo. HÁBLANOS DEL INICIO DE LAS GRABACIONES... Al principio sí me sentí intimidado, obviamente, porque estaba rodeado de un elenco impresionante. Ya conocía el trabajo de Raúl Briones, que es increíble, y también el de Rulli Mara, quien tiene una carrera destacada.

¿QUÉ TE HA DICHO LA GENTE DE TU TRABAJO EN LA CINTA? Me enfoqué en contar la historia de ‘Luis’ de manera objetiva, honrando su esencia. No quise hacerlo ver como una mala persona. Mucha gente se identificó con aspectos de su vida, algunos se acercaron a decirme que entendían sus acciones. Quise hacer un personaje completo, un humano real, y eso me impactó mucho. Me hizo feliz. La película ha sido muy bien recibida en los festivales en los que participamos. La película se estrenó a inicios de este mes en el catálogo de HBO Max, por lo que ya puede disfrutarse desde casa. “Mucha gente la vio en esa plataforma y espero que la sigan viendo por ahí”, dijo.

¿CÓMO TE SIENTES CON LA NOMINACIÓN AL PREMIO ARIEL? No lo vi venir. Me impresionó por completo. Estaba sentado viendo la televisión cuando me llegó la noticia. Estoy profundamente agradecido con la Academia y con todas las personas que trabajaron en este proyecto. Fue muy especial para mí. Me hice amigo de muchas personas con mucho talento, que dieron todo en este trabajo. El cine es trabajo en equipo. Esta nominación la comparto con mis colegas de todos los departamentos y con mis amigos. Mi familia está encantada, muy orgullosa y feliz. Fue muy bonito compartirlo con mis papás, mis abuelos, mis tíos. Toda mi familia me ha apoyado mucho. ¿QUÉ OPINAS DE LLEVAR A COAHUILA AL CINE INTERNACIONAL? Me siento sumamente orgulloso de ser coahuilense. Es un gran honor representar a Coahuila en la escena internacional. Siento que el estado está explotando de una manera muy bonita; hay mucho talento emergente. Me gustaría hacer más cine en el estado. Tengo proyectos personales para filmar ahí. Y para quienes hacen cine: si buscan bosques, desiertos, historia... Coahuila lo tiene todo. Espero que esta nominación me permita llevar más proyectos a la entidad.