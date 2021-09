‘El Escuadrón Suicida’ y ‘Los Voyeristas’, los estrenos de esta semana en HBO Max y Amazon

PELÍCULA

‘Los Voyeristas’

Amazon Prime Video

Año: 2021

Duración: 1 h 56 minutos

Director: Michael Mohan

La película nos cuenta la historia de una pareja joven, protagonizada por Sydney Sweeney (Euphoria) y Justice Smith (Detective Pikachu), quienes consiguen mudarse al apartamento de sus sueños. Hasta ahí todo parece marchar según los planes, pero lo que no sabían es que el departamento tiene un inconveniente. Desde las ventanas se puede ver perfectamente el interior de la casa de enfrente. Así que, inevitablemente comienzan a observar a los vecinos y sin poder resistirse, acaban intentando interferir en sus vidas de forma anónima. Algo que en definitiva no va a terminar bien. Michael Mohan, guionista y director del filme, reflexionó en su momento en una entrevista con Variety sobre el tema de la película, diciendo que: “Vivimos en una era extraña donde está aceptado socialmente hablar sobre la vida de completos desconocidos mirando una versión pulida y maquillada de sus vidas, que quieren que nos creamos. Con ‘The Voyeurs’ nos preguntamos una pregunta simple: ¿está bien mirar? Me encanta poder estar trabajando con Amazon Studios para traer de vuelta el género de thriller erótico con esta película”.