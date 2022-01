Evan Rachel Wood acusa a Marilyn Manson de violarla durante la grabación de un videoclip

“ Hablamos de una escena de sexo simulada, pero una vez que las cámaras comenzaron a grabar, comenzó a penetrarme de verdad. Nunca había accedido a eso. Fue un completo caos. No me sentí segura. Nadie cuidaba de mí. Fue una experiencia realmente traumatizante ”, narra Wood en el documental que dirige Amy Berg.

“Me sentí repugnante y que había hecho algo vergonzoso y me di cuenta de que el equipo estaba incómodo y nadie sabía qué hacer”, precisa Wood.“Me obligaron a realizar un acto sexual comercial con falsos pretextos (...) Ahí fue cuando se cometió el primer crimen contra mí. Fui esencialmente violada en cámara”, añade

La policía de Los Ángeles abrió una investigación contra Marilyn Manson, Brian Warner es su nombre real, después de las acusaciones de Wood el año pasado y de otras trabajadoras de la industria del cine.

Con información de la Agencia EFE.