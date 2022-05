“Frère et soeur”, protagonizada por Marion Cotillard, se presenta en Cannes y pelea por la Palma de Oro

“ Necesitaba guardar esa distancia y no quería explicárselo tampoco, de hecho le evitaba y estoy contenta con el resultado, con el misterio que se crea ”, explicó Cotillard y aclaró que al final de la filmación le pudo pedir perdón.

En tanto que el personaje de Cotillard parte de un bloqueo total e irracional. En este sentido, la actriz reveló que durante el rodaje le ayudó no acercarse en ningún momento a Poupaud, lo que pudo resultar algo extraño, admitió.

Por su parte, Desplechin explicó en rueda de prensa, en la que estuvo acompañado por los actores, que utiliza el cine para confrontar aquello que lo aterra, en este caso, el odio, la muerte y el duelo. “ El cine me ayuda a reparar mis miedos y por eso esta película es un viaje hacia la luz ”, precisó.

“ Frère et soeur ” narra la historia de dos hermanos, ella actriz y él escritor ( Melvil Poupau ), y que llevan más de 20 años sin verse ni hablarse y a consecuencia de un grave accidente que sufren sus padres se ven obligados a reencontrarse.

Cuestionada por su método para meterse en los papeles, la ganadora de un Oscar por “La vie en rose” (2007) detalló que no tiene ninguno en particular, sin embargo lo que sí hace siempre es imaginar la infancia de los personajes.

“Me gusta explorar su infancia para entender de dónde vienen sus miedos, sus alegrías”, comentó. “Lo demás depende del director con quien trabajes, a algunos como los Dardenne les gusta ensayar y eso me encanta, me gusta tener tiempo para explorar, el primer acercamiento al personaje es como una cita, alguien con quien te ves por primera vez, pero sabes que vas a fundirte con esa persona”, añadió.

Así mismo la actriz explica que en esta hermana completamente obsesionada logró ver una dualidad interesante. “Es dura y tiene mal carácter, pero también es dulce y ama a su hermano pero no sabe cómo hacerlo”, dijo.