Germaine Franco, compositora de ‘Encanto’ muy cerca de hacer historia en los Oscar

Otras mujeres ya han ganado es esta categoría, entre ellas Hildur Guðnadóttir por “Joker” (“Guasón”), Anne Dudley por “The Full Monty” (“Todo o nada”) y Rachel Portman por “Emma”, Sin embargo en el caso de que Franco se alzara con el Oscar se convertiría en la primera latina en conseguir la estatuilla.

“En cualquier año, nosotras, las compositoras entre las 100 películas más taquilleras, somos de 2 a 5 por ciento. Eso es muy bajo, y ni siquiera estamos hablando de mujeres de color, sino de mujeres en general”, explicó Franco.

En la contienda por el Oscar a la mejor música original es la única mujer este año. Compite con Nicholas Britell por “Don’t Look Up” (“No miren arriba”), Hans Zimmer por “Dune” (“Duna”), Alberto Iglesias por “Madres paralelas” y Jonny Greenwood por “The Power of the Dog” (“El poder del perro”).

Franco ya está acostumbrada a ser pionera en varios ámbitos. En 2016, se convirtió en la primera mujer latina en ingresar a la rama de compositores de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

Franco nació en El Paso, Texas es nieta de inmigrantes mexicanos originarios de Parral, Chihuahua, y Santiago Papasquiaro, Durango.

“La mayor barrera es hacer que las mujeres realmente sean remuneradas en vez de hacer trabajo de gratis... Siempre he defendido que las compositoras sean pagadas y que sigan educándose”, dijo. “Es un camino muy largo, súper largo... Muchas mujeres lo dejan porque no tienen el éxito que quieren y luego tienen que cuidar a su familia y ese es el otro tema: las mujeres están haciendo los dos trabajos, están trabajando y muchas de ellas están criando familias”, añadió.

Por otra parte, Franco compuesto la música para películas como “Work It” (“Work it: Al ritmo de los sueños”), “The Sleepover” (“Una noche de locos”), “Dora and the Lost City of Gold” (“Dora y la ciudad perdida”) y “Little” (“Pequeño gran problema”), así como el tema principal de la serie animada “The Casagrandes” (“Los Casagrande”).

Lo que le abrió las puertas para componer la música de “Encanto” fue su trabajo en la banda sonora de “Coco”, compuesta por el estadounidense Michael Giacchino, para la cual fue convocada con el fin de ejecutarla en México con músicos locales y para la que también compuso canciones como “Un poco loco” y “Proud Corazón”, además de producir y hacer arreglos para la orquesta.

Teniendo esa experiencia, no dudó en aceptar el reto de “Encanto”.

“Para ‘Coco’ fui a la Ciudad de México, trabajé con 50 músicos y los produje, fue hermoso. En ‘Encanto’ fue diferente, pues no pude ir yo misma. Lo que hice fue encargar que nos fabricaran todos estos instrumentos y literalmente contraté a un lutier para hacer la marimba de chonta, algunas tamboras, cununos (tambores). Compré bandolas, cuatros”, narró Franco.

La compositora estudió y practicó diversos géneros tradicionales colombianos como cumbia, joropo, vallenato, bullerengue y mapalé. También colaboró con músicos colombianos en Los Ángeles, algunos de la banda de Carlos Vives, quien a su vez interpreta la canción “Colombia, mi encanto”, así como un coro colombiano.

