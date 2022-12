‘Iron Man’, entre las elegidas para pasar a la posteridad en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Además, están incluidas, varias películas que relatan los comienzos del movimiento por los derechos de los homosexuales en Estados Unidos, tales como el corto dirigido por estudiantes “Behind Every Good Man” (1967), el documental “Word is Out: Stories of Some of Our Lives”.

También, el que es considerado un clásico del cine chicano, “The Ballad of Gregorio Cortez” (1982), y otra del género “blaxploitation”, que es un género de películas que surgió en los 70 que contaban con actores y equipos negros y que estaban pensadas para audiencias afroamericanas, “Super Fly”.

Por su parte, “The Ballad of Gregorio Cortez” fue una de las 25 películas que fueron realizadas por latinos y, que los miembros del Caucus Hispano del Congreso estadounidense propusieron a comienzos del año pasado para su inclusión en el Registro Nacional.

La película mexicana, “Frida” (2002), en la Salma Hayek da vida a la pintora mexicana y otra con Hayek “Spy Kids” (2001), también fueron incluidas en la lista del Registro Nacional de Cine.