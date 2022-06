La directora mexicana Michelle Garza Cervera triunfa en el Festival de Tribeca con su filme “Huesera”

“ Nunca se hablaba de mi abuela. Era una mujer que había tomado una decisión que era súper condenada en casa y yo crecí sin saber nada acerca de ella, tenía una imagen bastante oscura. Y al pasar por la pérdida de mi mamá y más o menos llegando a los treinta, que es cuando a todas nos llega el conflicto de la maternidad, comencé a preguntarme por esta mujer. Escuchar su historia fue brutal, porque a pesar de ser muy diferente a la de la película, para mí, el simple hecho de escuchar su versión, su perspectiva, me cambió toda la figura de un ser que representaba la maldad en una casa. Me di cuenta de que lo infame de una historia puede resultar mucho más complejo de lo que parece y cómo puedes llegar incluso hasta identificarte con esas partes de la personalidad de un personaje así ”, explicó la directora.

“ La verdad ha sido todo una locura, porque nunca me esperé que fueran dos premios. Apenas estaba asimilando el primero cuando me dieron el segundo ”, comentó Garza Cervera.

El primero que conquistó “ Huesera ” es el Best New Narrative Director Award , en el que se reconoce la ópera prima de los cineastas; el segundo fue el Nora Ephron Award, que se otorga a las realizadoras que evocan el espíritu de las creadoras legendarias.

“Tengo que decir que los festivales de cine de México y del mundo, siempre han sido muy receptivos y abiertos conmigo pero sí es verdad que al género de terror, de manera conceptual, le resulta complicado entender que lo que hago es parte de ese mundo. A veces sí he sentido que quizá por no ser tan explícito, cuesta encajar que mi cine es parte del horror. Pero creo que tiene que ver con cómo las mujeres narramos desde diferentes perspectivas. El cine de género es un lugar al que gran parte de los cineastas que no saben en dónde aterrizar, llegan. Y de cierta forma tengo que decir que aunque sí he sentido un abrazo, sí hay una tendencia a demonizar la figura femenina o a todo lo que sea disidente y salga de la norma. Sin duda hay paradigmas y reglas dentro de estos géneros que han sido bastantes conservadores a lo largo de la historia. Van más allá de la gente y son culturales y sistemáticos. Pero a mí me gusta poder estar en lo híbrido, en las mezclas y en no caer en una caja completamente definida de lo que es el cine de horror”, explicó Garza Cervera.