Por su parte, Celia Rose Gooding quien actualmente encarna a Uhura en “Star Trek: Strange New Worlds”, tuiteó que Nichols “nos abrió espacios a tantos de nosotros. Fue un recordatorio no sólo de que podemos alcanzar las estrellas, sino que nuestra influencia es esencial para la supervivencia de ellas. Ella no generó controversias que llevaran al cambio, sino que construyó el camino al cambio”.