William Shatner, capitán Kirk en Star Trek, viaja por fin al espacio de la mano de Blue Origin

El capitán Kirk de Hollywood, William Shatner, de 90 años, se lanzó al espacio el miércoles en una convergencia de ciencia ficción y realidad científica, alcanzando la frontera final a bordo de una nave construida por la compañía Blue Origin de Jeff Bezos.

El astro de “Star Trek” (“Viaje a las estrellas”) y tres compañeros de viaje alcanzaron una altitud de 107 kilómetros (66.5 millas) sobre el desierto del oeste de Texas en la cápsula totalmente automatizada y luego volvieron en paracaídas de manera segura a la Tierra en un vuelo que duró poco más de 10 minutos.

“Lo que me has dado es la experiencia más profunda”, le dijo un emocionado Shatner a Bezos después de salir de la escotilla, en un soliloquio casi tan largo como el vuelo. “Espero no recuperarme nunca de esto. Espero poder mantener lo que siento en este momento. No quiero perderlo”.