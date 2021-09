“Star Trek” 55 años de mostrarnos un futuro optimista

“Mi padre siempre vivía en el futuro, teniendo esta visión optimista que la humanidad dejaría de hacer las tonterías del presente para evolucionar hacia algo mejor. Temas como la política, religión, modos de vivir la sexualidad, matrimonio, problemas sociales, uso de drogas... han sido abordados desde la primera serie”, dice Rodenberry, quien ha fungido como productor ejecutivo de algunas producciones. Su madre misma, Majel Barret llegó a ser la voz del “Enterprise”.

Para Rod, no le extraña que los valores de liderazgo de “Star Trek”, representados en los capitanes Picard (“Star Trek: The Next Generation”), Sisko (“Deep Space Nine”), Janeway (“Voyager”), Archer (“Star Trek: Enterprise”) y la primera oficial Michael Burnham (“Star Trek: Discovery”), son usados en las clases de humanidades y de las universidades. A ellas se les suman las series de estreno “Picard” y la animada “Lower Decks”, así como las nuevas versiones fílmicas producidas por J.J. Abrams con el actor Chris Pine y Zoe Saldana al timón.

“En ‘Star Trek’ podemos toparnos en cada capitán con la idea de tener empatía hacia los demás. Creo que esa es la mejor manera de ser líder y caminar hacia el futuro”, comparte Rod despidiéndose con el emblemático saludo vulcano que significa “vive largo y próspero”.