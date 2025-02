¿Qué le pasó a Alicia Villarreal? Hace señal de ‘auxilio’ por violencia de género tras show en Michoacán (Video)

Todo parecía ir con éxito en el concierto de Alicia Villarreal en Zitácuaro Michoacán en donde llevó su más reciente espectáculo musical, sin embargo al concluir el evento la cantante regiomontana hizo la conocida señal de auxilio cuando una mujer es víctima de violencia de género y no puede decirlo verbalmente.

Y luego de que se hicieran virales los videos en redes sociales y la preocupación de los asistentes al show, fue también su representante Hugo Mejuto quien compartió incluso en sus historias de Instagram el momento captado por él mismo.

“En la madrugada de hoy(domingo) a las 2 am , Alicia Villarreal tuvo una discusión con su ahora ex pareja Cruz Martínez según me dicen hubo golpes a tal grado que él la estaba ahorcando, ella alcanzó a escapar y pedir ayuda, esta persona la llevó al hospital en la ciudad de Monterrey la revisaron y salió unas horas después ...!”, se puede leer en el post que la influencer de espectáculos identificada como @chamonic3 puso en Instagram.