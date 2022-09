Mientras que los galardones IMDbPro a cortos fueron para “Snow in September”, de Lkhagvadulam (Dulmaa) Purev-Ochir; “Simo”, de Aziz Zoromba; y “Nanitic”, de Carol Nguyen .

En “ The Fabelmans ”, la actriz Michelle Williams encarna a un personaje que está basado en la madre de Spielberg; mientras Paul Dano da vida a su padre y Gabriel LaBelle personifica al cineasta estadounidense de joven.

“ Este es el film más personal que he hecho y la recepción de todos en Toronto hizo que mi primera visita a TIFF fuese íntima y personal para mi y mi familia ”, explicó el cineasta .

Los premios Amplify Voices fueron otorgados a “To Kill A Tiger”, de Nisha Pahuja; “Leonor Will Never Die”, de Martika Ramírez Escobar; y “While We Watched”, de Vinay Shukla.