‘Tár’ y ‘Everything Everywhere’ comparten premio a mejor película en los Film Critics Association Awards

El domingo pasado, el grupo de críticos tomó la decisión de dividir su galardón a la mejor cinta entre los dos vitoreados filmes. “Tár”, que también fue laureada como mejor película por el Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, dominó en las demás categorías. Field ganó el premio a mejor dirección y mejor guion, mientras que Cate Blanchett, que da vida a una reconocida directora de orquesta internacional, conquistó el mejor papel protagónico. Los críticos, que normalmente no dividen sus galardones por género, además otorgaron el premio al mejor papel protagónico a Billy Nighy por “Living”, el remake de “Ikiru”.

“Everything Everywhere All at Once”, que es una disparatada película de metaverso de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, también se llevó un premio para Ke Huy Quan como mejor actor de reparto.

Otra de las películas ganadoras en la categoría de actor de reparto fue Dolly de Leon por su interpretación en “Triangle of Sadness”, de Ruben Östlund.

Así también, en la lista de filmes premiados está “Pinocchio” del director mexicano Guillermo del Toro en la categoría de mejor animación; “EO”, de Jerzy Skolimowski, a la mejor cinta extranjera; y “All the Beauty and the Bloodshed”, de Laura Poitras, como mejor documental.