¿Amor por la camiseta? Charlarán sobre la pasión por el futbol (y la ciencia detrás) en la FILC

En la charla “ Lo que la camiseta une, que no lo separe la derrota: vínculos amorosos con el equipo de futbol” el comunicólogo presentará algunos de los hallazgos que ha encontrado en torno a la pasión que une, a veces de por vida, a los aficionados con su equipo, particularmente en el norte de México.

Las mariposas en el estómago y los corazones rotos también se pueden encontrar en la cancha. Y no necesariamente entre los jugadores, sino entre la afición y la camiseta. Una relación vitalicia, un compromiso fiel y apasionado que todo hincha conoce y que ha fascinado al investigado r Jesús Cervantes , quien hablará sobre el tema en la Feria Internacional del Libro Coahuila 2025 (FILC).

La investigación con otras realizadas en Argentina —país invitado a la FILC y donde fue publicado su artículo, por medio de una revista de la Universidad Nacional de la Plata—, en especial la idea romántica de que se es fanático “para toda la vida”.

“Platicaré una experiencia personal de cuando quise dejar de irle al equipo al que le voy, Rayados, y no pude, y entonces cómo cuesta deshacerte o cambiar de identidad, porque no tiene nada más que ver con el amor. Estaremos reflexionando un poco de esas cosas, como porqué el futbol sí es entretenimiento y sí es superficial, pero no tanto”, mencionó.

Asimismo, expondrá cómo esta pasión se traslapa incluso al campo del arte, la literatura y el cine, como sucede en la película “El secreto de sus ojos”, donde buscan por años a un feminicida hasta que los detectives descubren que “el tipo puede cambiar de todo: de cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín; no puede cambiar de pasión”.