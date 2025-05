Para evitar ser arrestado por migración, un migrante pasa ocho horas subido a un árbol en San Antonio

”No te bajes, tú tienes derechos”, le repitió una y otra vez Antonio Cruz, un residente de la ciudad que decidió acercarse en “solidaridad”.

”Me rompe el corazón porque soy padre de familia y no sé si esta persona lo es también. Sea o no criminal, no deja de ser persona”, contó el joven estadounidense de ascendencia hondureña a EFE.

”Si las personas que tenemos papeles no nos preocupamos por eso, al rato van a venir por nosotros”, agregó.

Cruz relató que logró intercambiar algunas palabras con Ical, quien a gritos desde el árbol le contó que era obrero de construcción e iba de camino al trabajo cuando se dio cuenta de que las autoridades lo estaban “siguiendo”.

El arresto de este hombre guatemalteco llega en medio de una recrudecimiento de las políticas antiimigrantes en EE.UU., de la mano del presidente de Donald Trump, quien prometió llevar a cabo la mayor campaña de deportación “de la historia”.

El Gobierno ha sacado pecho del aumento en los arrestos de migrantes, que se han duplicado en comparación con la Administración anterior de un promedio de 310 al día a más de 650, según cifras del Migration Policy Institute.

Sin embargo, se ha enfrentado a obstáculos judiciales y logísticos -falta de personal y de infraestructura- para lograr las deportaciones “masivas” que prometió a sus votantes.

En el medio, se han multiplicado las denuncias de detenciones a ciudadanos y personas con estatus legal en el país, al igual que la deportación recientemente de al menos dos menores de edad nacidos en EE.UU.

