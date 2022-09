“Me resultó inevitable aceptar la historia de esos dos vagabundos, de estas dos identidades en busca de una forma de posibilidad en lo imposible, es algo que me atrajo profundamente”, explicó Guadagnino en la rueda de prensa después del estreno de la cinta en la Mostra.

Por su parte, Chalamet se convirtió en un fenómeno mundial gracias a su interpretación como Elio en “Call me by your name” (2017) .

En “Bones and all” Guadagnino propone una “road movie” por el Medio Oeste estadounidense que está protagonizada por dos jóvenes solos, abandonados y marginados, Maren (Russell) y Lee (Chalamet), y están destinados a encontrarse y unirse a partir de su idéntica rareza. Y es que ambos sienten el mismo impulso caníbal y también la necesidad de encontrar un lugar en el mundo.

“Es una historia acerca de personas que se encuentran dentro de una profecía, en marcha por un camino que no pueden abandonar”, expresó la estrella estadounidense y que también es productor de la cinta.

“No puedo ni siquiera imaginar lo que supone crecer en medio del alud de las redes sociales. Para mi ha sido un alivio interpretar a personajes que afrontan un dilema sin tener que acudir a Reddit, Twitter, Instagram o TikTok”, aseguró Chalamet. “Es difícil vivir ahora. Creo que el colapso de la sociedad está en el aire, o huele a eso, y sin pretender ser pretencioso, creo que el cine es importante por eso, para arrojar luz sobre lo que está pasando”, añadió.

Por otra parte, Russell que se dio a conocer por su actuación en la serie “Lost in space” (2018), aceptó que a sus 28 años todavía está buscando su propia comunidad o espacio.

“Supongo que todavía estoy buscando, tengo alguna persona especial en mi vida con la que estoy vinculada pero eso es lo bello de seguir moviéndose por la Tierra, encontrar más personas con las que sentir una conexión profunda”, comentó Russell.

“Bones and all” es el séptimo largometraje de Luga Guadagnino y a la vez el primero que filma en las llanuras del corazón de Estados Unidos, algo con lo que deseaba hacer desde su niñez, reconoció el director en la rueda de prensa de la Mostra.

“He pensado mucho en mi vida, desde que era un niño, con hacer cine sobre el paisaje y el imaginario estadounidense, del que fui profundamente influido y formado, y creo que lo retrasé puede que de forma inconsciente por la complejidad del territorio merecía una perspectiva más madura”, explicó Guadagnino.