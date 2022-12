Combinan éxitos de Britney Spears y cuentos de hadas para musical en Broadway; se estrenará en junio 2023

Los mayores éxitos de Britney Spears recibirán un refresh de cuento de hadas con la llegada de ‘Once Upon a One More Time’ en Broadway el cual será estrenado en 2023.

El equipo de producción cuenta con una historia original escrita por Jon Hartmere además de Leveaux (Nine, Romeo and Juliet) como consultor creativo, la diseñadora escénica Anna Fleischle, vestuario y peluquería.

Sencillos como ‘Oops I Did It Again’, ‘Lucky’, ‘Circus’ y ‘Toxic’ sirven como banda sonora de un club de lectura de cuentos de hadas transformado por una peculiar hada madrina rebelde.

CAMBIO DE FECHAS

De acuerdo a The Hollywood Reporter el espectáculo estaba originalmente programado para una presentación previa a Broadway en Chicago en 2019 pero retrasó su estreno hasta la primavera de 2020.

En marzo, la pandemia cerró los teatros en todo el país y los productores decidieron cancelar el espectáculo.

TE PUEDE INTERESAR: Finalizan grabación de la segunda temporada de ‘Heartstopper’ de Netflix

‘Once Upon a One More Time’ se estrenaría mundialmente en diciembre de 2021 en Washington D.C., donde finalmente la producción cambió de decisión por la alta demanda de entradas para el show. (Con información de The Hollywood Reporter)