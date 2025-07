Recomendación de cine desde la butaca: F1

Sonny Hayes es un piloto de automovilismo estadounidense que regresa a la Fórmula 1 después de estar fuera de competencia tras un accidente ocurrido hace treinta años. Todo esto lo llevará a intentar salvar de la quiebra a Rubén Cervantes, su antiguo compañero de carreras y ahora presidente del fallido equipo APXGP.

El cambio ocurrido en el cine tras la pandemia ha llevado a miles de cinéfilos y espectadores a preguntarse por el estado actual del séptimo arte. Una tendencia llamada “Barbenheimer” fue especialmente sorprendente. En ella pudimos ver la competencia entre dos fenómenos de taquilla con tramas completamente distintas, pero de talla similar: dirección autoral, contenido debatible y, sobre todo, la capacidad de trascender al público juvenil para llegar también al adulto. El fenómeno fue tan mediático que incluso se le dedicó un artículo en Wikipedia.

Encaminándome a la tarea de revisar los sucesos taquilleros de los últimos cinco años, me llevé la sorpresa de que casi todos pertenecen al ámbito de las secuelas, reboots o remakes de historias ya conocidas. Resulta gracioso ver Lilo & Stitch, Karate Kid y Destino Final en la cartelera de un Cinépolis en 2025, lo que evidencia que la industria se encuentra estancada en cuanto a ideas originales.

Joseph Kosinski no se complicó con la trama de su película: una estrella retirada que busca redención y demostrar lo que no pudo lograr años atrás. Esta sinopsis bien podría describir películas como Logan, Creed o El luchador. Todo para dejar algo en claro: F1 no innova en su historia, pero sí logra emocionarnos a pesar de su previsibilidad. Los autos, los destellos y la forma en que resplandece un coche de alta velocidad provoca el deseo de manejar uno, y a otros, la certeza de que es algo imposible de alcanzar.

Con un equipo técnico digno de aplaudir y un éxtasis continuo en pantalla, Kosinski nos

recuerda que el cine comercial sigue más vivo que nunca. Brad Pitt demuestra que aún puede interpretar a personajes inalcanzables, al igual que Tom Cruise con su regreso como Maverick.

¿Es esta la nueva forma de hacer blockbusters?

Director: Joseph Kosinski

Año: 2025

Duración: 156 minutos

¿Dónde?: Cines

Calificación: 76/100