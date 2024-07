¿Cómo se escucha Anuel AA sin Autotune? Usuarios hacen viral su presentación en la Velada del Año 4 (VIDEO)

ANUEL AA RESPONDE A CRÍTICAS Y ATACA A IBAI

El artista se defendió a través de sus redes sociales y culpó directamente al streamer de Twitch, Ibai Llanos, ya que desde su punto de vista fue saboteado con el audio del evento.

“La porquería esa que me hicieron, el Ibai ese, me sabotearon todo el concierto”, dijo Anuel AA. “Ahora mismo yo me conecto y hablamos de la porquería esa que me hicieron. Para que sepan: no dejaron que mi DJ me tirara el show, no dejaron que mi ingeniero me hiciera la voz en el concierto”.

Anuel AA retrasa su show

El cantante sospechó que la organización se enfadó con él debido a que llegó tarde al evento, lo que redujo el tiempo de su presentación así como el de las pruebas de audio.