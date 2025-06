¡Viaja a Australia para estar con ella y su hija! ‘Desmiente’ Orlando Bloom ‘truene’ con Katy Perry

De acuerdo con Page Six y avrios portales, el británico f ue visto con la intérprete y su hija Daisy. Apenas hace unos días se informó que Perry planeaba regresar a Estados Unidos para tratar de arreglar sus problemas con Bloom.

¿QUÉ DIJO ORLANDO BLOOM?

El viaje de Bloom a Australia se produce en medio de informes sobre su relación en crisis. Citando a una fuente cercana a la pareja, The Sun informó que la cantante no quiere rendirse y que ambos todavía se aman.

“Nadie ha decidido definitivamente que sea el final del camino para Katy y Orlando. Ambos se aman, pero llevan vidas diferentes durante al menos un año y con mentalidades diferentes. Pero Katy, sobre todo, no quiere rendirse así como así”, señaló la fuente.