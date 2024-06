¡Comparte su lucha diaria! Confirma Halsey que tiene leucemia y lupus

¿QUÉ LE PASÓ A HALSEY?

En el primer video de la publicación, Halsey se frota las piernas doloridas y le dice a una persona fuera de cámara: “Me siento como una anciana. Me dije a mí mismo que me daría dos años más para estar enfermo. A los 30, voy a renacer y no estaré enfermo y me veré súper sexy y tendré mucha energía y podré volver a hacer mis veintes cuando tenga treinta”, se escucha decir a la cantante.

Desde mediados del 2023 que la estrella se había alejado de los reflectores o eventos públicos, incluso habían rumores de que se retiraría, sin embargo este reporte de su salud es lo que ahora hace entender las decisiones de Halsey.

La cantante tuvo una hija con Alev Aydin, a la cual le agradeció hace una semanas haberla convertido en madre para vivir esa experiencia y la cual es su motivo de salir adelante en esta lucha por su salud.