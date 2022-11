Con ’This is me... Now’ Jennifer López celebra el 20 aniversario de ‘This is me... Then’

Si bien, esta semana había borrado todo el contenido de su cuenta de Instagram y cambió su fotografía de perfil por una imagen en negro sin ningún mensaje, por los seguidores la cantante sospecharon que se trataba del anticipo de un proyecto.

El viernes, en su cuenta de Instagram, la “Diva del Bronx” colgó un vídeo en el que recrea la portada de “This is me... Then” para avanzar la llegada del siguiente, “This is me... Now” en el que habrá 13 canciones tales como “Mad in love”, “Dear Ben pt. II” o “Greatest love story never told”.

Para la también actriz, “This is me... Then” fue un álbum muy significativo debido algunos temas emergieron de la inspiración del incipiente romance con Ben Affleck, con quien se comprometería el mismo año de la salida de ese disco.

