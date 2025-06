Explota Luis Gerardo Méndez contra fans de ‘Mentiras’ por llamarlo transfóbico: ‘Fue una recomendación’

TE PUEDE INTERESAR: ‘Soy quien soy y ya’: Aclara Ernesto D’Alessio rumores sobre su orientación sexual y denuncia homofobia

“(Eliminar al personaje) fue una recomendación directa de GLAAD (Gay and Lesbian Alliance Against Defamation). Era problemático presentar un personaje de una mujer trans cuyo único arco era haber engañado a 4 mujeres para después encontrar su identidad. No era la representación correcta para la comunidad en 2025. Incluso la obra de teatro cambió su final a raíz de esta recomendación”, escribió el protagonista de Nosotros los Nobles.

De acuerdo con Méndez, el proceso de adaptación moderna implicó revisar cada uno de los personajes bajo la lupa de la sensibilidad social actual. Al no encontrar una forma adecuada de representar a la mujer trans del libreto original sin caer en estereotipos, optaron por eliminarla. La decisión, sostuvo, no fue un acto de exclusión, sino una medida para evitar una representación dañina.

Además, criticó con firmeza a quienes compartieron su declaración de forma incompleta. “Todo lo hacen para generar clics, en lugar de celebrar que un proyecto como el que realizamos está generando tanto amor en el mundo a través de Prime Video”, escribió.

Luis Gerardo, quien también ha sido productor de otras series como Club de Cuervos, insistió en que su intención nunca fue dañar ni minimizar a la comunidad LGBTIQ+, sino al contrario: actuar con responsabilidad al llevar un proyecto con una narrativa renovada. Desde su perspectiva, la conversación debería girar en torno a cómo mejorar la representación y no buscar linchamientos mediáticos por frases sacadas de contexto.

GLAAD, por su parte, ha sido una de las organizaciones líderes en la revisión de contenidos mediáticos que involucran a la comunidad LGBTQ+, colaborando con estudios y plataformas para evitar narrativas dañinas o anticuadas.