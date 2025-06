¿Villana o víctima de Los Mancilla? Conquista Alejandra Lazcano con su regreso en ‘Cautiva por Amor’

Estoy muy contenta. Es mi regreso a las pantallas, a las novelas, y con Azteca. Como que todo se confabuló para que fuera un regreso mágico. Volver a lo que amo, que he hecho desde niña, y a mi casa, Azteca, que me vio crecer y me forjó. Formamos una carrera muy bonita juntos. De ahí han salido actores increíbles, se han hecho producciones que marcaron mucho a la gente y generaron competencia. Espero que Cautiva por Amor no sea la excepción.

¿CUÁL FUE EL RETO DE DARLE VIDA A MELINA?

Melina fue un gran reto. Es un personaje con muchos matices. Al principio es misteriosa, no sabes qué va a pasar con ella. Es una mujer sumisa, controlada por su marido y por una familia poderosa en la sociedad. Tienen el matrimonio perfecto, la hija perfecta, los suegros perfectos... pero también muchos secretos. Melina guarda varios de ellos, y si se descubren, su vida se acabaría. Lo único que la mantiene ahí es su hija. Aunque están en una relación tóxica madre-hija, es lo que la sostiene. Van a ir viendo cómo el personaje crece y se transforma... hasta explotar.

¿CÓMO TE PREPARASTE PARA ESTE PERSONAJE TAN DIFERENTE?

Eso fue lo que más me emocionó. Nunca me habían visto con un personaje así, y para regresar, fue genial. Siempre me ubican como la buena del cuento. He hecho pocas villanas, como dos o tres, y este personaje no es una villana: actúa desde el coraje que trae por dentro. Reacciona a lo que le sucede. Lo poco que dice, se invalida en dos segundos.