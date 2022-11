Sorprende Jennifer Lopez a sus fans, borra su contenido y su foto de perfil de Instagram

La cuenta de la también cantante quedó totalmente vacía y en sus redes sociales como Twitter y Tik Tok, la actriz también usó una fotografía en negro, siendo su cuenta en Facebook la única distinta al haber compartido una imagen oscura con su firma escrita a mano: “Jennifer Lopez”.

“Nuevo proyecto, gran estrategia de marketing”, escribió Miguel Angel en la publicación, un internauta que es seguidor de la Lopez que entre otros tantos fans, evidenciaron su sorpresa y deseo de conocer nuevas noticias en torno a su trabajo artístico.

Por otra parte, hace dos semanas la cantante de “Love Don’t Cost a Thing” inició las celebraciones por los 20 años de su disco: “This Is Me Then”, que fue lanzado el 25 de noviembre del 2002, por lo que muchos creen que la ausencia en redes de Jennifer Lopez tiene algo que ver con dicho festejo.