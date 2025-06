‘Soy quien soy y ya’: Aclara Ernesto D’Alessio rumores sobre su orientación sexual y denuncia homofobia

En un medio donde la vida privada muchas veces eclipsa el trabajo profesional, Ernesto D’Alessio decidió abordar de frente una situación que ha persistido a lo largo de su carrera: las preguntas sobre su orientación sexual. Lejos de evadir el tema, el cantante y actor aprovechó la presentación de Alberto, el musical —donde será protagonista— para hablar con claridad y lanzar un mensaje de inclusión.

“Siempre se ha cuestionado, cuando se cuestionan mi orientación sexual, me lo dicen como si me estuvieran ofendiendo, a mí no me molesta, estoy perfectamente claro de quién soy yo”, declaró el artista ante los medios.